Urenlange spraakberichten op WhatsApp beluisteren is binnenkort verleden tijd

WhatsApp komt binnenkort met een nieuwe functie om spraakberichten versneld af te spelen. Dat meldt WABetaInfo, een onafhankelijk nieuwsportaal dat nieuws over WhatsApp post. Dat betekent dat je binnen enkele maanden niet meer weg hoeft te dommelen bij die saaie, lange spraakmemo’s van je vrienden.

WhatsApp helpt je uit de brand: ze testen de mogelijkheid om de afspeelsnelheid van spraakberichten te wijzigen. Het onafhankelijke nieuwsportaal WABetaInfo geeft aan dat de opties voor afspeelsnelheden in de toekomst 1,0x (normaal), 1,5x en 2,0x zullen zijn. Er zou ook al zijn gesproken over de optie om een bericht langzamer af te spelen, maar daar is verder nog niets over bekend.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.



