Volgende week kunnen we genieten van erg mooi weer

Het eerste deel van volgende week belooft erg zonnig te worden. Zo krijgen we temperaturen tot 20 graden.

Het wordt vandaag wisselend tot zwaarbewolkt met toenemende wolken vanaf het westen aan het einde van de namiddag. De maxima variëren van 10 tot 15 graden. ’s Avonds en nachts verwacht het KMI overal regen vanaf het westen. Nadien komen er buien, die winters worden op de Ardense hoogten. De minima liggen tussen 0 en 5 graden.

Koude zaterdag

Morgenochtend verwacht het KMI onstabiel weer, met maartse buien, enkele donderslagen en een goed voelbare wind. Nadien wordt het geleidelijk droger vanaf de kust. De maxima variëren van 5 tot 10 graden.

Zondag blijft het droog en wisselen opklaringen en zwaarbewolkte perioden elkaar af. Mogelijk zijn er minder wolkenvelden in het zuidoosten. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Rukwinden zijn mogelijk rond 55 kilometer per uur.

Zonnig lenteweer

Maandag wordt een mooie zonnige lentedag. Het wordt zachter dan de vorige dagen met maxima tussen 15 of 16 graden in de Hoge Ardennen en aan zee en 18 of 19 graden in Vlaanderen.

Dinsdag krijgen we opnieuw volop zon en wordt het nog wat warmer met maxima rond 17 of 18 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 20 graden of iets meer in het binnenland.

Ook woensdag wordt het vrij zonnig en zacht met maxima tussen 16 en 20 graden. Pas tegen de avond neemt de kans op wat neerslag toe in het westen van het land.

Wisselvallig tweede deel van de week

Donderdag bereikt koudere lucht ons land vanaf het noorden. De maxima dalen gevoelig naar waarden tussen 10 en 13 graden. Het wordt gedeeltelijk tot lokaal zwaarbewolkt met kans op enkele buien.

Vrijdag tot slot wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Het lijkt nog wat kouder te worden met maxima rond 8 graden in het centrum.

Bron: Belga / BRV