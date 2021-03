SPOT ON. Hi Hawaii: “Bij ons heerst één gebod: ‘Gij zult een popsong niet altijd op dezelfde manier spelen’”

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig beginnende artiesten in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan Hi Hawaii, een nieuwbakken Brusselse band die vorig jaar nog met ‘Bruxelles’ Catch of the Day was op Studio Brussel. Hun debuutalbum ‘The List’ verscheen vorige vrijdag.

Wie zijn Hi Hawaii?

Twee muzikale bourgondiërs, drummer Jens Bouttery en contrabassist en toetsenist Lennart Heyndels, serveren popsongs met grenzeloze uitbarstingen. Het duo brengt een hommage aan het alledaagse door middel van zelfspot, eerlijkheid en grandioze huishouddramatiek.

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

«We speelden al langer samen als ritmetandem in verschillende projecten. We hadden nog een hoop ongebruikt songmateriaal die een uitweg zocht. Een speeltuin was geboren waarin popmuziek en free jazz samensmelten en waar één gebod heerst: ‘Gij zult een popsong niet altijd op dezelfde manier spelen’.»

Waarmee onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Hi Hawaii heeft 21 vingers. Hi Hawaii zingt in vijf verschillende talen. Hi Hawaii is betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar. Met Hi Hawaii kun je thuiskomen… en uitgaan.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Daniel Johnston, Laurie Anderson, Talking Heads, LCD Soundsystem, Connan Mockasin.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zouden jullie aanvragen bij jullie aankomst daarboven?

«Dick Annegarn – Sacré Geranium.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«De Superbowl platspelen met 20 Buchla’s, de Berliner Philharmoniker die wacht op dat ene akkoord dat ze 1 keer mogen spelen, Johnny Turbo voor een revival van de song ‘Beroepssloapkamerdeure’ en niet te vergeten Scala met een echte Hi Hawaii-cover.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Kris Defoort, Stéphane Galland, Benjamin Sauzereau, Sam Comerford, Daan Milius, Johan Bouttery.»

‘The List’ verscheen op 19 maart.

Quentin Soenens