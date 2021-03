Australische premier deelt beangstigend filmpje: “Dit is waarom je je nooit in overstromingen moet wagen”

De Australische premier Scott Morrison heeft op Twitter een filmpje gedeeld waarin een auto meegesleurd wordt door het wassende water tijdens de historische overstromingen in Australië.

Het filmpje werd online gezet door Transport and Main Roads Queensland. De premier voegde er nog aan toe dat de chauffeur zich kon bevrijden voordat zijn wagen meegesleurd werd.

Al enkele dagen krijgt het zuidoosten van Australië af te rekenen met zware regenval, die de waterpeilen in de staat New South Wales doet stijgen. Die staat is de meest bevolkte in het land.

Het Australische leger springt in bij de hulpoperaties, aldus de regering. Twee helikopters werden ingezet om inwoners van afgelegen gebieden te evacueren.

“Voor duizenden en duizenden mensen geldt nog evacuatiewaarschuwing, aangezien het waterpeil nog gaat blijven stijgen. Het niveau van het water blijft op het hoogste niveau in vijftig jaar of in sommige regio’s zelfs in een eeuw”, aldus de premier van de deelstaat New South Wales Gladys Berejiklian. Volgens de weersvoorspellingen worden er de rest van de week geen hevige regens meer verwacht.

This is why you should never go into flood waters. If it's flooded, forget it.



Thankfully, this driver was able to get out safely before the car was swept away. https://t.co/slQpUvQMFr