Vieren tijdens de pandemie

De COVID-19 pandemie brengt veel veranderingen in ons dagelijks leven. Sommige evenementen die we gewoonlijk in deze tijd van het jaar vieren, kunnen zijn uitgesteld, afgelast of gewijzigd. Maar dat betekent niet dat we ze niet samen kunnen vieren!

Op dit moment oefenen we fysieke afstand om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te helpen vertragen. Onder deze omstandigheden is het mogelijk dat wij niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij Pride-festiviteiten, diploma-uitreikingen, verjaardagen, powwows, diverse feesten, of andere evenementen die wij gewoonlijk persoonlijk vieren.

Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar alle feestdagen op een speciale manier moeten vieren: Kerstmis, Nieuwjaar, de nationale feestdag en de onofficiële feestdagen zoals Saint Patrick’s Day of de Gay Pride. Dit soort feestdagen hebben volgens een onderzoek van Betway de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen, vooral bij het jongere publiek. Daarom kijken we in dit artikel even naar de beste manieren om toch nog plezier te hebben tijdens deze dagen zonder daarbij gevaar te lopen.

Het is geruststellend te weten dat er nog steeds dingen zijn die je kunt doen om de gelegenheden die belangrijk voor je zijn, zinvoller te maken. Hier volgen enkele ideeën om tijdens de COVID-19-pandemie de traditie in ere te houden en speciale evenementen te vieren zonder fysieke afstand te verliezen:

– Personaliseer je social media profiel meer door een relevante visual te gebruiken (bv. een regenboog filter op Pride).

Organiseer of neem deel aan een virtuele bijeenkomst (bv. een feest, online videosessie, ceremonie, enz.) met andere leden van uw sociale netwerken:

– je kunt zelfs een digitale achtergrond maken, delen of uploaden die alle deelnemers het gevoel geeft dat ze fysiek op het evenement aanwezig zijn (bv. een afbeelding van een restaurant, de gymzaal van een school, de natuur of iets anders).

– Bedenk een manier om bekendheid te geven aan het evenement en presenteer of deel het zodat anderen het kunnen vinden (bv. zing een lied, schrijf een gedicht, maak kunst, maak een poster voor je raam of op het gazon, maak een video, vertel een verhaal, enz.)

– Start een online fondsenwerving voor een persoon, doel, evenement, enz. dat belangrijk voor je is.

– Stuur een e-card, bericht of steunbrief om anderen in je netwerk te laten weten dat je aan hen denkt.

– Neem de tijd om de gebeurtenis te vieren met de mensen die bij je wonen (bv. door een speciale maaltijd te bereiden, te bidden, een natuurwandeling te maken, enz.)

– Doe alsof je zelf op het feest bent (bv. trek je mooiste kleren aan en dans, enz.).

– Kijk naar een film, luister naar muziek, lees een boek, knutsel of kijk naar kunstwerken of foto’s die te maken hebben met wat je viert.je kunt gebeurtenissen die belangrijk voor je zijn, blijven vieren, zelfs tijdens de COVID-19-pandemie. Als je meer ideeën of steun nodig hebt, kunt je altijd met iemand praten die je vertrouwt.

-Bruiden en bruidegoms die de moeilijke beslissing hebben genomen om hun grote dag uit te stellen, zullen zich verscheurd voelen tussen de dag alleen thuis willen doorbrengen, wachtend tot hij voorbij is, of de oorspronkelijke datum willen eren en er iets speciaals van willen maken.