Verf je haar met henna: startersguide

Ben je het beu om je haar met chemische verf te kleuren? Dan moet je henna eens een kans geven. Henna is een plant waar poeder van gemaakt wordt en die je kan gebruiken voor verschillende doeleinden. Hieronder valt ook het kleuren van je haar. Wij leggen je uit hoe je de plant kan gebruiken.

Henna wordt in verschillende culturen al eeuwen gebruikt voor het versieren van haar, nagels, handen en voeten. Het is een natuurlijk alternatief voor iedereen die gekleurd haar wil waar geen chemicaliën aan te pas komen.

Waarom kiezen voor henna?

één van de grootste delen van henna, is dat het je haren beschermt. De plant uit het Midden-Oosten bevat namelijk geen schadelijke stoffen, in tegenstelling tot haarverf met ammoniak. Wanneer je henna aanbrengt op het haar zorgt het bovendien voor een beschermlaag rond je haarschubben. Terwijl chemische haarkleuring in de diepste laag van je lokken gaat en ze beschadigt.

Je kan henna ook gebruiken op chemisch gekleurd haar. Het werkt verzorgend en helend tegelijkertijd. Na een chemische kleuring is het haar vaak droog en afgebroken. Henna herstelt dit. Kortom: alleen maar voordelen.

Hoe begin je hieraan?

Henna is geschikt om verschillende soorten lichaamshaar te verven, denk maar aan een baard, wenkbrauwen of wimpers. Aangezien het niet schadelijk is, kan je het zo vaak aanbrengen als je wil. Hoe meer je het gebruikt, hoe intenser de door jou gekozen kleur wordt. Met het volgende stappenplan pak jij dit slim aan:

Zorg ervoor dat je haar proper gewassen is: geen leave-in-conditioners, oliën, of andere producten.

Het haar moet droog zijn vooraleer je de henna aanbrengt

Mix de hennapoeder en let op de textuur.

Gebruik heet water om een dik papje te maken zonder klonters.

Breng de henna aan in je haren en smeer het goed uit, net zoals je doet bij haarverf uit een pakje.

Maak je haar vervolgens vast en wikkel een doek rond je lokken, wacht ongeveer twee uur voor je het uitspoelt.

Iedereen kan henna gebruiken. Vooraleer je aan de slag gaat met dit goedje, moet je goed beseffen dat je op reguliere basis je haar zal moeten verven voor blijvend resultaat. Wil je na een kleuring met henna weer overschakelen naar een chemische kleuring, wacht je best een tijdje. Dat is immers niet goed voor je haar. Maar henna is sowieso het proberen waard als je eens wat anders wil.