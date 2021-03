Natuurhulpcentrum doet “historisch gevaarlijke” inbeslagname in Limburgs tuinhuis (video)

Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek (Oudsbergen) is deze week opgeroepen om maar liefst 27 gifslangen weg te halen bij een achttienjarige jongeman in Dilsen-Stokkem. De tiener had de slangen in zijn tuinhuis ondergebracht.

Het ging om groene mamba’s, verschillende soorten adders en cobra’s. “Nooit eerder moesten we voor zo’n gevaarlijke inbeslagname uitrijden”, klonk het woensdag bij Het Natuurhulpcentrum.

Medische bijdrage

De dieren werd eerst naar Opglabbeek overgebracht, maar lang hoefden ze daar niet te blijven, want er werd snel een geschikte thuis gevonden. Ze kregen onderdak bij het centrum Alphabiotoxine, waar onder meer antigif wordt gemaakt. “Bovendien wordt vanuit het centrum het gif ook opgestuurd naar laboratoria, die dit gebruiken voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. De slangen zelf ondervinden er geen last van. Ze kunnen op die manier nog een belangrijke bijdrage leveren”, aldus het Natuurhulpcentrum.