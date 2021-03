Hondje met “menselijk” gezicht zorgt voor verwarring: “Omg, het lijkt mijn oma wel” (foto’s)

Baasje Kerry Docwra kan niet meer over straat lopen zonder dat iemand haar aanklampt over haar twee hondjes. Sommige mensen kunnen amper geloven dat viervoeters Ronnie en Reggie geen wezens van een andere planeet zijn. Vooral Ronnie loopt dankzij haar “menselijke” gezicht in de kijker.

“Ik word constant tegengehouden wanneer ik met mijn hondjes Ronnie en Reggie ga wandelen”, vertelt de Britse Kerry Dowcra aan The Dodo. “Mensen zeggen dingen als ‘Oh my god, is dat een hond?'” Volgens Kerry vergelijken sommigen hen met Ewoks, een fictief wezen uit ‘Star Wars’. “We krijgen te horen dat ze op van alles lijken, behalve op honden.”

Maar het is hondje Ronnie, zusje van Reggie, dat het meeste aandacht trekt. Met haar uitgesproken wenkbrauwen, indringende blik en getuite lippen lijkt ze volgens velen griezelig hard op een mens. “‘Oh my god, ze lijkt mijn grootmoeder wel” of “ze lijkt op mijn nonkel”, zeggen mensen volgens Kerry over Ronnie.

(Lees verder onder de foto.)

Bijzondere genen

De twee viervoeters hebben hun unieke looks te danken aan hun ouders. Hun moeder is een mengeling tussen een Staffordshire bull terrier en een pit bull terrier, terwijl hun vader een mix tussen een Shih Tzu en een Pug is. “Ik betwijfel dat er een ander paar net als hen bestaat”, aldus baasje Kerry in een lokale krant.