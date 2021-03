Welke kleur lippenstift doet jouw huid helemaal stralen?

Een outfit is altijd een tikje glamoureuzer met een laagje lipstick. Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende kleuren lippenstift te verkrijgen, maar hoe weet jij welke kleur het best bij jou en je huid past?

Lippenstift kan je gezicht en outfit helemaal veranderen. Alle kleuren testen in de winkel is tijdrovend, maar met de volgende tips hoef jij dit niet meer te doen.

Zoek je ondertoon

Het is belangrijk om eerst te bepalen wat voor ondertoon je huid heeft. Pas daarna kan je een keuze maken tussen verschillende kleuren lippenstiften. Je ondertoon bepalen is heel makkelijk: kijk gewoon naar de kleur van je aderen.

Groene aderen: warm type

Blauwe aderen: koel type

Iets tussen groen en blauw in: neutraal type

Maar hoe weet je nu of een lippenstift warm of koel is? Dat wordt bepaald door hoeveel blauw of geel er in de kleur vermengd zit. Als de kleur neigt naar blauw, dan is het koel. Maar als de kleur eerder oranje is, dan is de ondertoon warm. Soms is het moeilijk om blauw en geel te zien in een lipstick. Vergelijk het dan met een geel of blauw voorwerp, dan komt de ondertoon tevoorschijn.

Match je lipstick met je huid

Je kan alle kleuren lippenstift dragen die je wil, maar een kleurtje dat matcht met je huid laat je helemaal stralen.. De juiste kleur benadrukt bepaalde accenten op je gezicht waardoor de lippenstift je beter staat. Hou op dat vlak rekening met de volgende punten:

Lichte huid: Mensen met een lichte, vrij bleke huidskleur kiezen het best voor roze en nude kleuren. De bleke huidskleur en lichte tinten zorgen ervoor dat de huid straalt.

Medium huidskleur: Mensen die geen bleke, maar ook geen donkere huidskleur hebben, staan het best met rode, olijfgroene en koperen kleuren. Deze tinten mengen in je huid en geven die een schitterende uitstraling.

Donkere huidskleur: Mensen met een donkere huidskleur hebben keuze uit een groot kleurenpallet. Felle kleuren zoals rood en oranje zorgen voor een opvallende look. Wie het liever neutraal houdt, gaat dan weer best voor donkerbruine tinten.

Al kunnen deze tips je een handje helpen bij de keuze van de juiste lipstick, het beste is om een kleur te dragen waarbij jij je zelfverzekerder en comfortabel voelt.