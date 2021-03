Binnenkort slechts één vaccindosis voor wie al besmet raakte?

De Hoge Gezondheidsraad komt vandaag opnieuw samen om zich te buigen over de vaccinatiestrategie in ons land. Op de agenda staat onder een mogelijke “éénprikstrategie” voor mensen die al een coronabesmetting hebben gehad en antistoffen hebben opgebouwd.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met antilichamen al voldoende beschermd zijn na één spuit van een coronavaccin. In Nederland besliste de Gezondheidsraad al om mensen die het afgelopen half jaar COVID-19 gehad hebben, maar één dosis toe te dienen, omdat zij nog minstens 6 maanden antistoffen in hun bloed hebben.

Versnelling in vaccinatiecampagne

In ons land buigt de Hoge Gezondheidsraad zich donderdagnamiddag over de kwestie. “Dat wil niet zeggen dat er vandaag ook al een beslissing volgt”, verduidelijkt woordvoerster Sofie Verdoodt. Een positieve beslissing zou alleszins een versnelling in de vaccinatiecampagne kunnen betekenen, al is nog niet duidelijk hoe dat praktisch en logistiek allemaal zal verlopen.

De éénprikstrategie voor genezen coronapatiënten is niet het enige agendapunt van de Hoge Gezondheidsraad donderdag. Ook de vaccinatie van zwangere vrouwen en de vaccinatievolgorde in de volgende fase wordt besproken, aldus de woordvoerster.

Wetenschappers staan op de rem

Op de website Gezondheid en Wetenschap, een website in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, waarschuwen wetenschappers wel om niet te hard van stapel te lopen. De beschikbare studies zijn volgens hen nog te beperkt om grote conclusies te trekken en de strategie aan te passen. Volgens hen zijn er op dit moment nog meer vragen dan antwoorden en wachten we beter het resultaat van grotere studies af.