Auto van verpleegster gevandaliseerd na lange shift: “Hoe kunnen mensen zo gemeen zijn?” (foto’s)

Een Britse ambulancierster trof na een lange werkdag haar auto vol met graffiti aan. Ook de auto van een collega was beschadigd. De vrouw was er helemaal door aangedaan. “Ik heb hier geen woorden voor”, klinkt het.

In deze moeilijke coronatijden mogen we het zorgpersoneel enorm dankbaar zijn voor al het harde werk dat ze verrichten. Sommige mensen denken daar blijkbaar anders over. Zo hebben vandalen onlangs de wagen van Bronwen Newbury met graffiti beklad.

Nachtshift

De 27-jarige verpleegster uit de Engelse plaats Bristol had net een zware shift achter de rug toen ze haar Kia gevandaliseerd aantrof. “Ik heb hier geen woorden voor. Ik wandelde naar mijn auto na mijn tweede nachtshift op een rij van 12 uur (en de laatste shift van een 60-urenweek) en zag dat mijn wagen gevandaliseerd was. Hoe kunnen mensen zo gemeen zijn?”, schrijft ze op Facebook.

Parking van zorgpersoneel

De vandalen hadden met graffiti het volgende geschreven: “Bel niet naar de am 999”. “Ik denk dat ze ‘ambulance’ wilden schrijven, maar dat het uiteindelijk ‘999’ werd. De wagen van een collega was ook beklad. De vandalen wisten goed genoeg dat we van het zorgpersoneel zijn, want de auto’s stonden geparkeerd op de parking van het ziekenhuispersoneel”, vertelt ze in Daily Mirror.

Auto hersteld

Toen Bronwen in haar auto kroop, barstte ze in tranen uit. “Eerst was ik boos, maar toen ik naar huis reed, werd ik emotioneel. Ik belde mijn man op en barstte in tranen uit. Je hebt het gevoel dat je het verschil maakt door mensen te helpen en dat geeft je extra motivatie om de lange werkdagen te doorstaan. En dan krijg je zoiets terug…”, zucht ze.

Haar bericht op Facebook werd meer dan 1.000 keer gedeeld. Intussen werd haar auto hersteld door iemand die het bericht gelezen had.