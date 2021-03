AHA. Dit is waarom je niet met je huisdier in bed mag slapen

Veel mensen slapen graag met hun huisdier in bed. Maar dat blijkt toch niet zo een goed idee te zijn. Baasjes van huisdieren hebben namelijk meer kans op een slechte nachtrust wanneer ze hun huisdieren toelaten in de slaapkamer.

Een huisdier in de slaapkamer is niet bepaald hygiënisch. Daarom wordt het aangeraden om je dieren een eigen slaapplek te geven.

Oogmijt

Diertjes die vaak buiten gaan wandelen en in het gras rollen, hebben vaker last van bacteriën en beestjes in hun vacht. Die planten zich graag voort. Slapen naast de dikke vacht van je trouwe viervoeter is daarom niet aan te raden.

De grootste boosdoener is demodex. Datt zijn kleine mijten die leven rond de ogen van huisdieren. Een oogmijt kruipt graag rond, en de kans dat die over jou kruipt is groot. Dit gebeurt vaak in de slaapkamer en in het donker, aangezien ze niet actief zijn in het licht.

Bacteriën in je bed

Dieren nemen uitwerpselen mee naar je bed, blijkt uit onderzoek van dierenarts Paul Overgaauw van de Universiteit Utrecht. “Huisdieren likken vaak aan hun vacht en intieme delen om zichzelf schoon te maken, maar hierdoor verspreiden ze deze poepbacteriën over hun lijf”, legt de onderzoeker uit in het tijdschrift Quest.

“Ook aan de voetzolen van huisdieren kleven poepbacteriën, en dat is niet zo verwonderlijk. Een hond veegt zijn voeten niet als hij naar binnen komt. Hij trekt ook zijn schoenen niet uit. Als je naar bed gaat en je huisdier mag mee, dan neem je automatisch de bacteriën mee,” gaat Overgaauw verder.

Onstekingen en infecties

Baasjes van katten en honden hebben vaker kans op een schimmelinfectie van de huid. Die infectie lopen ze vaak op zonder dat ze het beseffen. Vaak heb je slechts last van een beetje jeuk, maar in het ergste geval kan een bacterie in de mond van je huisdier ervoor zorgen dat je ledematen afsterven. Het is dus belangrijk om extra alert te zijn wanneer je je huisdier in je bed toelaat.