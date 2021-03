Zo bereken je hoeveel slaap jij nodig hebt

Een experte heeft enkele eenvoudige tips onthuld om vlotter te kunnen slapen. Olivia Arezzole beweert ook dat niet iedereen de acht uur die ons is geleerd nodig heeft. Sommige mensen hebben tot negen uur slaap nodig om optimaal te functioneren, anderen redden het met slechts vijf of zes uur.

“Slaap is beslist geen one-size-fits-all concept en het hangt allemaal af van je slaaptype”, vertelt ze aan Femail. Olivia zegt dat er vier slaaptypes zijn – Wolf, Beer, Leeuw en Dolfijn – en ze hebben allemaal verschillende slaapbehoeften. Een leeuw, iemand die graag vroeg gaat slapen en vroeg wakker wordt, heeft doorgaans minder slaap nodig dan een wolf of beer. Wolven houden van late nachten en slapen idealiter elke ochtend na 9 uur ’s ochtends, terwijl beren normaal gesproken om 7 uur ’s ochtends wakker worden, maar een kopje koffie of twee nodig hebben om ze op te vrolijken.

Beren en slapeloze dolfijnen

Beren, die 55 procent van de bevolking uitmaken, zullen om 10 uur volledig wakker zijn, maar om 15 uur opnieuw inzakken, waardoor ze mogelijk naar de suiker grijpen, waardoor ze later moeite hebben om in slaap te vallen. Het vierde persoonlijkheidstype, de dolfijn, heeft last van “klassieke slapeloosheid”. Olivia zegt dat ze “geen vaste routine hebben als het op hun slaap aankomt en dat ze de ene nacht twee uur kunnen dutten en de volgende nacht tien uur”.

Berekening

Olivia zegt ook dat kwaliteit belangrijker is dan slaaphoeveelheid – wat betekent dat je een uur voordat je de lakens raakt een afkickroutine nodig hebt.

Om te bepalen wanneer je je op de slaap moet voorbereiden, kan je eerst je alarm zetten en vervolgens acht uur terug in de tijd gaan. Het eerste uur is om tot rust te komen, aangezien de meesten van ons maar zeven uur slaap nodig hebben. Dus als je om 7 uur ’s ochtends opstaat, stel dan een ‘indommel’-alarm in om 23 uur en zorg ervoor dat je om middernacht slaapt.

Als je nog steeds het gevoel hebt dat je te veel of te weinig slaap krijgt, is het tijd om een week vakantie te nemen – zonder alarm. “Na een paar nachten van herstelslaap (het inhalen van gemiste uren), moet je rekening houden met de hoeveelheid slaap die je nodig hebt om je ’s ochtends verfrist te voelen”, zegt Olivia. Je moet proberen om in het weekend hetzelfde slaapschema aan te houden als doordeweeks, voegt ze eraan toe.