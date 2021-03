Volgende week geen les in basis- en secundair onderwijs

Er wordt volgende week geen onderwijs gegeven in basis- en secundair onderwijs. Dat is beslist op Vlaams onderwijsoverleg in navolging van het Overlegcomité eerder op de dag. Ook vraagt het onderwijsveld ouders om indien mogelijk hun kleuters zelf op te vangen.

Het Overlegcomité besloot om de scholen vanaf maandag te sluiten en zo de paasvakantie met een week te verlengen. Enkel de kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zat woensdagavond samen met de onderwijspartners rond de tafel om de praktische organisatie te bekijken. Daar is beslist dat er volgende week geen les zal gegeven worden, ook niet via afstandsonderwijs.

Kritiek

In een gemeenschappelijke verklaring hekelen de onderwijspartners dat er veel onduidelijkheid was ontstaan over de invulling van de laatste week voor de paasvakantie. “Er was enerzijds voor alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) sprake van een opschorting van het contactonderwijs, en anderzijds was er in een persbericht sprake over opschorting van de lessen. Door deze laatste communicatie zijn heel veel mensen er ogenblikkelijk van uitgegaan dat er volgende week geen lessen meer zijn en dus ook geen afstandsonderwijs”, klinkt het. “Om scholieren en anderen niet opnieuw te ontgoochelen, noteren we de oorspronkelijke formulering in de schriftelijke communicatie van het Overlegcomité, wat betekent dat alle lessen opgeschort worden vanaf maandag.”

De “opdrachten van het personeel kunnen digitaal blijven doorgaan, maar er zijn geen lessen”, wat dus betekent dat leerlingen wel een beroep kunnen doen op de leerkrachten.

Daarnaast wijzen de onderwijspartners erop dat het kleuteronderwijs “de dupe” dreigt te worden. Ze willen solidair zijn met het kleuteronderwijs en vragen daarom aan ouders om hun kleuters komende week indien mogelijk niet naar school te sturen.