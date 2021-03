Oplichter doet zich voor als kind van slachtoffer, maar valt door de mand op KNULLIGE wijze (foto)

Een poging tot oplichterij via WhatsApp was wel héél doorzichtig bij een Nederlandse moeder. Ze deelde een screenshot van de mislukte fraude op Facebook.

Oplichters proberen steeds vaker via WhatsApp geld te stelen. Ze doen zich daarbij voor als familieleden van slachtoffers en maken hen wijs dat ze dringend geld nodig hebben.

Geld voorschieten

Het overkwam een Nederlandse vrouw onlangs. De oplichter deed zich voor als haar kind en vroeg of ze twee facturen kon voorschieten. “Mama, zou je kunnen helpen? Ik heb twee facturen over het hoofd gezien die vandaag betaald moeten worden. Het lukt me echter niet via online banking. Kan jij ze voorschieten alsjeblieft? Dan stort ik het bedrag meteen terug als het probleem is opgelost”, klonk het in een WhatsAppbericht.

Jonge dochter

De oplichter maakte duidelijk dat het om 1983,23 euro ging. De moeder fronste de wenkbrauwen aangezien haar dochter slechts zes jaar is en ze haar kind nog maar pas in bed had gelegd. “Mama gaat in ieder geval maandag de juf bellen. Jij kan zo goed typen voor een kindje in groep 2. Ik weet niet wat ik meemaak! Ik dacht dat ik jou net in je bed had gelegd?”, antwoordde ze de oplichter.

Waarschuwing

Vervolgens deelde ze een screenshot van het bericht op Facebook waarin ze anderen waarschuwt voor dergelijke praktijken. “Helaas zijn er ook mensen die hier wél in trappen, trieste bedoeling! Mijn eigen moeder was vanmiddag ook aan de beurt. Deel dit zodat iedereen weet dat ze hier niet in mogen trappen”, klinkt het.