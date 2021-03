Hunkemöller Fashionshow 2021

Gisteren vond naar jaarlijkse gewoonte de Hunkemöller Fashionshow plaats. Gezien de huidige coronamaatregelen kon die niet live gebeuren, maar werd de show op hun website uitgezonden om 20 uur. Menig modeliefhebber zat bijgevolg aan zijn of haar scherm gekluisterd.

Aangepaste show

Door alle coronamaatregelen was een liveshow niet mogelijk dit jaar. Daarom heeft Hunkemöller dit jaar hun fashionshow opgenomen zonder publiek.

Het werd een soort kortfilm waarbij diversiteit een belangrijke rol speelde. Modellen van verschillende origines en verschillende figuren straalden in de fashionshow.

In plaats van een pure catwalk werd het decor steeds aangepast. Zo werd er gestart met een reuzegroot schaakbord waarop de modellen als schaakstuk hun rol met glans vervulden.

Daarna werd er overgegaan tot een dansscène die voor een leuke afwisseling zorgde. Vervolgens was een traditionele catwalk aan de beurt waarna de setting opnieuw veranderde.



De video van de Hunkemöller Fashionshow werd prachtig in elkaar gestoken. Je kan hem HIER bekijken.

Een overzicht van de collectie

Je zou denken dat het niet altijd even simpel is om de hele collectie te volgen en wat je interesse wekt bij te houden. Daar is echter een heel handig middel voor. Als je de video bekijkt, kan je met je muis aan de rechterkant klikken op “Save Look”. Vervolgens wordt je keuze bijgehouden.



Onderaan de video zie je ook nog eens de 77 producten uit de show. Hieronder hebben we er enkele verzameld voor jou: