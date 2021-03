Goedmaakseks: werkt het echt of is het een mythe?

Er zijn zo van die dingen in het leven waar iedereen een eigen mening over heeft. De één zweert erbij, de ander vindt het een regelrechte afknapper. Goedmaakseks is zo’n onderwerp dat de gemoederen weet te beroeren. Maar is het nu echt een wondermiddel of doet het meer kwaad dan goed?

Die vraag stelden de Nieuw-Zeelandse onderzoekers Jessica Maxwell en Andrea Meltzer zich ook. Ze besloten daarom om op onderzoek te gaan en volgden gedurende zes maanden 107 heteroseksuele koppels op de voet.

De proefpersonen werd gevraagd om dagelijks een vragenlijst in te vullen. Hadden ze die dag ruzie gemaakt? Hadden ze nadien seks? Hoe tevreden waren ze over hun relatie? Aan de hand van de antwoorden concludeerden de onderzoekers dat de verhouding tussen seks en ruzie allesbehalve rechtlijnig is.

Lager libido

Eerst en vooral: ruzie zorgt ervoor dat we minder zin hebben in seks de dag na het conflict. Aan de andere kant zorgt seks er dan weer voor dat de effecten van een ruzie minder lang blijven hangen en dat de koppels hun relatie op dagelijkse basis beter beoordelen. Verder gaven veel van de proefpersonen aan dat seks nooit een oplossing bood voor hun problemen, een potje bedsport zorgde er alleen voor dat de ruzie op de lange baan werd geschoven. Uiteraard is iedereen anders en is het aan jou om te bepalen of goedmaakseks wel of niet werkt voor je relatie, maar de wetenschap is alvast niet enthousiast.