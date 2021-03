Gaat jouw werk niet vooruit? Deze apps geven je productiviteit een boost

Onze smartphones staan vol met apps: Spotify, TikTok, Instagram en vast nog een hoop meer. Allemaal leuk en aardig, maar productiever word je er niet per se van. De volgende vijf apps helpen mee om je dag wat beter op orde te krijgen.

1. Plant een (virtueel) bos

Heb je nood aan concentratie, maar pak je elke twee minuten opnieuw je gsm erbij waardoor je geen stap vooruit komt met die belangrijke taak? Dan kan de applicatie Forest – Stay focused voor jou de uitkomst zijn. Het concept van deze app is dat je verschillende virtuele bomen laat groeien in jouw eigen gecreëerde bos. De bomen groeien enkel als je van je smartphone afblijft. Op voorhand stel je in hoeveel minuten je van plan bent om dit te doen. Als je binnen die tijd stiekem toch op smartphone zit, zal je boom afsterven. En dat is precies wat je motiveert om gewoon door te werken, in plaats van Instagram voor de vierde keer dit half uur te openen.

Het leuke aan deze app is bovendien dat je je bos kan delen met al je vrienden, zodat zij kunnen zien dat je keihard gewerkt hebt. En je creëert niet alleen een virtueel bos: ‘Forest – Stay focused’ plant ook echte bomen in Afrikaanse landen. Dit project kun je steunen door de premiumversie aan te schaffen voor een paar euro.

2. Bye bye papercuts

Papier is bijna niet meer van deze tijd. Niet alleen het milieu wordt vrolijker van onlinedocumenten, jij waarschijnlijk ook. Heb je toch nog papieren die in je huis blijven rondslingeren? Ook deze zijn gelukkig verleden tijd met de gratis app Adobe Scan. Hiermee kun je eenvoudig papieren documenten inscannen tot PDF, want de app herkent automatisch teksten. Op deze manier ben je nooit meer een belangrijke brief kwijt.

3. Geheugensteuntje

Heb je nog zoveel te doen en kun je het bos door de bomen niet meer zien? Met de gratis app ‘Todoist’ heb je alles weer op een rijtje. Je schijft er bgewoon alles op wat er in je opkomt of alles wat je nog moet doen. Het handige aan deze tool is dat je hem kunt koppelen met je Google Calendar. Zo heb je in Google Calendar meteen een goed overzicht van alle afspraken van die dag. Je kunt je taken ook met anderen delen, denk bijvoorbeeld aan boodschappenlijstjes met je gezin. Of aan een lijstje met cafés die jij en je vrienden willen uitproberen na de lockdown.

4. Samenwerken wordt kinderspel

Samenwerkingen kunnen soms nogal in de soep lopen. Vooral in coronatijden verloopt veel communicatie online wat kan zorgen voor fikse onduidelijkheden. De app Trello zorgt voor meer structuur en duidelijkheid, vooral als er veel verschillende taken door meerdere mensen moeten worden uitgevoerd. Voor elke taak maak je een aparte ‘kaart’ aan in een kolom en voeg je daar mensen aan toe. Zo heeft iedereen een duidelijk overzicht van zijn eigen opdrachten. Wanneer een taak is afgewerkt, versleep je die naar een andere kolom, zodat iemand anders het kan checken. Vervolgens wordt de taak naar de derde kolom verschoven als het is nagekeken. En het fijne is dat deze zeer toegankelijke app gewoon gratis is!

5. Sleep Cycle

Productiever worden met planningsapps is natuurlijk mogelijk, maar niets gaat boven een goede nachtrust. Met de app ‘Sleep Cycle’ krijg je inzicht over hoe je slaapt en hoe je beter zou kunnen slapen. Deze app trackt namelijk je slaappatroon. Leer jezelf nog beter kennen en speel in op je slaapbehoeftes, zodat je elke dag weer een nieuwe frisse start kunt maken.