Bouwsector is op zoek naar BIM-modelleurs

VDAB bracht recent de knelpuntberoepenlijst van 2021 uit. Wat blijkt? In de top 10 staan maar liefst 3 bediendejobs uit de bouwsector. Dat heeft deels te maken met het steeds hogere opleidingsniveau, dat in de bouw gevraagd wordt omwille van digitalisering en innovatie. Met de opleiding BIM-modelleur wil Cevora, het opleidingscentrum van alle bedrijven binnen Paritair Comité 200, aan deze vraag tegemoetkomen.

3D-INFORMATIEMODEL

In de bouwsector is er een grote vraag naar BIM-modelleurs. BIM staat voor Building Information Model: het gaat om een 3D-model van een bouwwerk, dat alle data over dat bouwproject bevat. In het aanbod voor werk-zoekenden voorziet Cevora, in samenwerking met VDAB, de opleiding tot BIM-modelleur. Tijdens die opleiding leer je hoe je zo’n model opzet. Je houdt daarbij rekening met alle onderdelen die bij een bouwwerk komen kijken. Je brengt je tekeningen ook tot leven met programma’s zoals AutoCAD en Revit. Daarnaast gaat er veel aandacht naar digitale transformaties en innovatie.

STAGE EN COACHING

Deze gratis opleiding duurt zeven maanden en is niet alleen ideaal voor mensen die al ervaring hebben als bouwkundig tekenaar, maar ook voor mensen die een bouwkundige of technische achtergrond hebben door studies of relevante werkervaring, of die geïnteresseerd zijn in 3D-tekensoftware. Het is wel belangrijk dat je vlot en nauwkeurig met een

computer kan werken en dat je communicatief en stressbestendig bent.

Cevora combineert de opleiding met een stage en professionele coaching om je soft skills verder te ontwikkelen. Dat die combinatie werkt, blijkt uit

de cijfers: drie op de vier werkzoekenden die een opleiding met stage volgen bij Cevora, vinden een job als bediende.

KLAAR VOOR EEN NIEUWE START?

Wil je graag aan de slag gaan als BIM-modelleur?

Of wil je meer weten over Cevora en hun opleidingsaanbod?

Neem dan zeker eens een kijkje op www.eenjobalsbediende.be.