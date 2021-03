IN TEAM: «Wij krijgen de unieke kans om écht innovatief te zijn»

TADAAM is een unicum in België: onbeperkt en overal op het internet surfen en televisie kijken via je mobiele netwerk. Om dit te kunnen verwezenlijken staat er een klein team van ingenieurs, IT-wizards en appontwikkelaars klaar die de allernieuwste technologieën omarmen om onze levens nog rijker te maken. Ook jij kan meewerken aan de digitale toekomst van morgen, want Telenet is op zoek naar nieuwe versterkingen.

«Eigenlijk zijn wij pioniers», zegt Kristof Vanhuffel, Chief Marketing Officer bij Tadaam. «TADAAM is een uniek verhaal binnen de telecomwereld. Als klant kan je, net zoals wanneer je kleren online wil bestellen, gewoon naar onze website gaan en een formule aanklikken. De volgende dag wordt er een pakketje geleverd waarna de klant het zelf eenvoudig kan installeren. Dat is ongezien.»

Impact

«Dankzij TADAAM kunnen we verschillende zaken op kleine schaal uitproberen en als eersten zien wat goed werkt en wat niet. We kunnen dus een enorme impact hebben wanneer we onze bevindingen verder kunnen uitwerken op grote schaal, zowel voor de consument als voor het bedrijf.»

TADAAM is uit de startblokken kunnen schieten dankzij een slim idee van een medewerker die het mandaat kreeg om dit binnen Telenet uit te werken. Telenet had immers al de nodige kennis, ervaring en materialen, waarom dan twijfelen? Het TADAAM-team is trouwens volledig autonoom. «Ontdekken wat klanten willen en nadenken over hoe ik hun levens nog gemakkelijker kan maken vind ik heel leuk. Wat verwacht de klant van ons product en wat zijn de specifieke noden? Dat ik daarover vervolgens beslissingen kan nemen met het team, zonder dat mij iets wordt opgelegd van hogerhand, is een absolute plus. Binnen het verhaal van TADAAM kunnen wij dus dingen laten bougeren: wij hebben de empowerment om als team zelf beslissingen te nemen en die uit te voeren. Nieuwe collega’s moeten dan ook zelfstandig kunnen werken, dat is essentieel.»

«Mijn job is heel spannend»

Berk Baki – Chief Technical Officer

«Ik ben sinds een jaar de CTO van TADAAM; ik beslis en denk mee over technische verbeteringen en hoe we technische problemen kunnen aanpakken. Omdat we kwaliteit hoog in het vaandel dragen, willen we elke dag opnieuw ons platform een beetje beter maken.»

«Telenet had me zelf benaderd met de vraag om te solliciteren voor de functie Solution Architect. Ik kreeg de job, maar na een maand werd ik overgeplaatst naar TADAAM en werd ik er CTO. Het is fantastisch dat je bij Telenet snel nieuwe kansen aangeboden krijgt zodat je kan groeien in je carrière en als individu. Uiteraard krijg je hiervoor de nodige begeleiding. Ook als je zelf aangeeft dat je iets nieuw wil leren, begeleidt Telenet je hierin.»

«We werken met gloednieuwe technologie en bereiden ons ook voor op de komst van 5G. Mijn job is dus heel spannend: nieuwe technologieën, nieuwe uitdagingen en nieuwe producten. Wie bij TADAAM wil werken moet dus ook ambitieus en toekomstgericht zijn: wat zullen onze klanten over een aantal jaar nog nodig hebben? Het is leuk dat we bij Telenet écht de kans krijgen om echt innovatief te zijn.»

«Wie een idee heeft, krijgt de mogelijkheid om dat verder te ontwikkelen»

Julien Lefevre – Chief Operating Officer

«Ik doe zo veel dingen voor TADAAM! (lacht) Maar in eerste instantie ben ik Head Of Operations; ik sta in contact met de winkels waar we onze producten willen verkopen, en ik ben verantwoordelijk voor onze klantenrelaties en de ontwikkeling van ons bevoorradingsnetwerk. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat onze logistieke processen in orde zijn, zodat onze klanten de dag na hun bestelling over tv en internet beschikken.»

«We krijgen enorm veel vrijheid om onze ideeën te realiseren; we zijn een soort van start-up binnen een groot bedrijf. Wie dus een idee heeft, krijgt echt de kans om dat verder te ontwikkelen. Het is fantastisch dat er zoveel flexibiliteit is.»

«Daarnaast bestaat het kernteam van TADAAM maar uit een zestal personen, en dat is positief: ik ken mijn collega’s heel goed omdat we zo nauw met elkaar moeten samenwerken waardoor we ook nog eens veel van elkaar leren. En het is altijd gewoon heel leuk.» (lacht)