De webcamachtergrond: professioneel vs. authentiek

Thuiswerk is nog steeds verplicht waar mogelijk waardoor we het afgelopen jaar meer dan ooit beroep deden op videocalls. Soms krijg je tijdens deze calls een inkijk in het privéleven van je collega’s, managers of potentiële nieuwe werkgevers, maar soms wordt die achtergrond ook netjes weggewerkt met een neutraal beeld om je home office af te schermen van buitenstaanders. Maar wat doe je eigenlijk het best? Maj Buyst, Managing Director bij Robert Half, maakt de afweging tussen professionaliteit en authenticiteit.

Persoonlijk contact tussen collega’s is vaak de sleutel tot een efficiënte en vooral aangename werking binnen een team. Ook bij het aanwerven van nieuwe werkkrachten is dat contact belangrijk om iemands persoonlijkheid in kaart te brengen. Het versnelde digitale tijdperk waarin we zijn terechtgekomen, nam een stukje van die persoonlijke voeling weg. Misschien is het daarom net leuk om je webcamachtergrond tijdens een videocall te laten zoals die is, mét de verhuisdozen, mét de rommelige kleerkast of mét een wasmand op de achtergrond. Zorgt dat in deze tijden dan net niet voor dat tikkeltje meer authenticiteit?

«Een achtergrond ‘as it is’ kan de aanleiding zijn voor een gezellig, informeel gesprek tijdens een jobinterview of een call met je collega’s. Zie je verhuisdozen op de achtergrond? Vraag dan waar je gesprekspartner naartoe zal verhuizen of verhuisd is. Op die manier creëer je ruimte voor leuke gesprekken, een warme, persoonlijke touch en samenhorigheid in een tijd die gekenmerkt wordt door afstand», vertelt Maj Buyst, Managing Director bij Robert Half.



Huilende baby is oké



Sommigen voelen zich misschien niet op hun gemak wanneer hun leidinggevende ziet hoeveel strijk er nog moet gebeuren. Anderen willen misschien gewoon helemaal niet dat de grens werk/privé wordt vervaagd. En hoe professioneel kom je over wanneer je potentiële nieuwe werkgever je partner door het beeld ziet passeren met een schreeuwende baby in de armen?

«Probeer het evenwicht te vinden tussen authenticiteit en professionaliteit. Slingert er wat rommel rond in je beeld? Dat is niet erg, zolang het binnen de perken blijft. Loopt er iemand door het beeld? Zwaai even vriendelijk en zeg ‘hallo’. Niet iedereen heeft de ruimte om een 100% ordelijke en geluidloze thuiswerkruimte te creëren», besluit Maj Buyst. Hou je contacten in deze digitale tijden dus vooral écht en warm!