Ook politiek overweegt nu volledige lockdown: “In slechtste scenario niet meer onbespreekbaar”

De roep om een totale lockdown wordt alsmaar luider en ook binnen de politiek wordt nu rekening gehouden met een eventuele volledige lockdown. Steven Van Gucht geeft alvast een idee van hoe zo’n lockdown er deze keer uit kan zien.

Gisteren raakte bekend dat verschillende experten, zoals Marc Van Ranst en Dirk Devroey, pleiten voor een korte, maar krachtige lockdown. De coronacijfers blijven immers genadeloos hard stijgen, deze week tot gemiddeld meer dan 4.000 nieuwe besmettingen per dag.

Volledige lockdown ligt op tafel

De roep van de experten wordt gehoord door de politiek, die een complete lockdown nu ook in overweging neemt. “De harde lockdown is inderdaad ter sprake gekomen na de uitlatingen van de experten. In het slechtste scenario is het echt niet meer onbespreekbaar. Al willen we dat natuurlijk altijd vermijden”, vertelt een bron in Het Nieuwsblad.

Contactberoepen en niet-essentiële winkels

Stel dat het inderdaad tot een volledige lockdown komt bij het volgende Overlegcomité, wat mogen we dan verwachten? Viroloog Steven Van Gucht probeert de situatie in te schatten. “Vorige week zijn er toch heel weinig dingen uit plan B effectief aangenomen. De vraag is nu welke niet-essentiële zaken je tijdelijk nog on hold kan zetten. Je hebt bijvoorbeeld nog de contactberoepen en de niet-essentiële winkels. Ik denk dat we op dit moment naar het buitenland moeten kijken. In Frankrijk is zo goed als alles dicht behalve de scholen. Daar ligt de avondklok bovendien op 18 uur”, klinkt het in dezelfde krant.

Paasvakantie niet verlengen

Een verlenging van de paasvakantie lijkt nog niet aan de orde. “Maar ik zou sowieso wel de hobby’s tijdelijk pauzeren. Kinderen mogen nu niet meer samen in de refter eten, maar wel na school hobby’s uitoefenen. Dat is niet echt logisch”, besluit hij.