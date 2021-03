Julie Van den Steen verbaasd door kritiek: “Sommige mensen hebben echt op ALLES commentaar”

Presentatrice Julie Van den Steen kreeg onlangs een bericht van een vrouw met de vraag waarom haar kapsel er zo “onverzorgd” uitziet. Julie kon haar ogen niet geloven…

De vrouw in kwestie had wellicht gekeken naar ‘Game of Talents’, een spelprogramma dat door Julie Van den Steen gepresenteerd wordt. Ze vroeg zich af waarom het haar van Julie zoveel uitgroei had. “Ik geef niet gauw commentaar of kritiek, maar waarom is je haar zo rosachtig aan de uitgroei? Dit is de eerste keer dat ik het niet mooi vond op televisie”, stuurde ze in een privébericht naar Julie.

Bezoek aan kapper

De 28-jarige presentatrice viel achterover van verbazing. Door de coronacrisis mogen we immers nog niet zo heel lang weer naar de kapper. “Ik geef niet gauw antwoord op dit soort berichten, maar ik moet je bedanken! Jouw berichtje heeft me zo hard doen lachen. Dankjewel daarvoor. Sommige mensen kunnen dus werkelijk op ALLES commentaar hebben. PS: sorry voor de late reactie. Er is een pandemie aan de gang waardoor ik nu pas naar de kapper kon gaan. Veel lieve groetjes, Julie”, antwoordde ze met een knipoog en een foto van haar nieuwe kapsel.