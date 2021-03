CORONACIJFERS. Aantal overlijdens stijgt en meer dan 4.000 besmettingen per dag

Ook het aantal nieuwe overlijdens door de gevolgen van COVID-19 stijgt weer. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 13 en 19 maart kwamen elke dag gemiddeld 25 mensen om het leven, 1,7% meer dan een week eerder. De besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames stijgen al langer.

Het gemiddelde aantal besmettingen steeg in dezelfde periode met 41%, tot 4.060 per dag. In totaal raakten al 839.238 mensen besmet met het virus en stierven 22.728 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Het aandeel positieve tests blijft eveneens stijgen, tot 7,5% (+0,9%).

Ziekenhuisopnames

In de week van 16 tot 22 maart werden elke dag gemiddeld 203,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met meer dan een vijfde (+22%) tegenover de zeven dagen ervoor. Er liggen nu 2.359 COVID-patiënten in het ziekenhuis, van wie 588 in de intensieve zorgen.

Al 977,985 mensen kregen ondertussen minstens één dosis van een vaccin toegediend, goed voor 10,6% van de volwassen bevolking. 442.946 van hen (4,8%) kregen ook al een tweede dosis, en zijn dus volledig gevaccineerd.