Plannen voor Plopsalandattractie van TikTok-duo CEMI on hold gezet

Plopsaland heeft besloten om toch geen attractie te vernoemen naar het bekende TikTok-duo Céline en Michiel. Op sociale media ging gisteren een petitie rond tegen de plannen van Plopsaland om de naam van de ROX-Flyer te veranderen tot de CEMI-Flyer. De ruim 50.000 handtekeningen maakten dat het project nu voorlopig on hold staat.

CeMi krijgen een attractie in plopsaland… erger wordt het niet — Wout Vandenbogaerde (@vdbi_wout) March 19, 2021

Hoezo krijgt Cemi een attractie in Plopsaland. Je hebt de studio 100 figuren die positieve vibes geven en dan heb je Cemi die iedere maand iets slechts doen om in de media te komen — Bouchie fan acc (@StopGewoonOke) March 21, 2021

On hold

Door alle ophef heeft Plopsaland besloten om even te wachten de transformatie van de attractie. “Voor de parken in België, Nederland, Duitsland en Polen was Plopsa in gesprek met verschillende influencers om samen met hen fanweekends en korte, tijdelijke pop-up attracties te installeren in hun parken. Dat gezien de populariteit van verschillende social media kanalen”, zo luidt het in een persbericht. “Maar gezien de commotie die hierover online tussen voor- en tegenstanders gaande is, besliste Plopsa zonet om die projecten tijdelijk on hold te zetten.”