Kylie Jenner ligt onder vuur na oproep om geld te doneren

Kylie Jenner heeft heel wat kritiek gekregen na de oproep om geld te doneren voor Samuel Rauda, haar zieke visagist. Jenner is een van de meest succesvolle influencers ter wereld met een geschat vermogen van 1,2 miljard dollar. Fans stonden daarom perplex toen ze hen om geld vroeg voor de crowdfundingsactie.

De make-upartiest van de bekende telg uit ‘Keeping up with the Kardashians’ heeft een hersenoperatie nodig die 50.000 euro kost. De reality-ster zette daarom een crowdfundingsactie op en spoorde haar fans aan te doneren. De oproep van Kylie is bij veel fans in het verkeerde keelgat geschoten, omdat ze vinden dat ze de operatie zelf wel kan betalen voor haar persoonlijke visagist. Sociale media staan vol met berichten van verontwaardigde fans.

No way billionaire kylie jenner opened a Go Fund Me for her stylist??? 😭😭 sis how about you GO FUND HIM — TOKS⁷ (@Whxtevxrr) March 21, 2021

kylie jenner bought her toddler a $15,000 handbag but is asking her fans for money pic.twitter.com/dH4Rua6Imk — kaitlyn (@kaitlynsaloser) March 21, 2021

wait so kylie jenner’s make up artist got into a car accident and needed $60k for emergency brain surgery and she asked her fans to donate???? and then only donated $5,000 when she’s a literal billionaire? the wrong people have money. — nataleebfitness (@nataleebfitness) March 20, 2021

Kylie houdt overigens niet volledig de hand op de knip. Ze doet een “gulle” gift van 4.200 euro. “Moge God over je waken en je beschermen. Neem de tijd om te bidden voor Sam en swipe omhoog om de ‘Go Fund Me-pagina’ te bezoeken”, deelt Jenner op sociale media, die zelf een vermogen heeft van ongeveer een miljard euro.

Ongeluk

Samuel Rauda, een bekende visagist in de celebritywereld, had financiële steun nodig nadat hij op 14 maart een zware operatie onderging. Hij overleefde een ernstig auto-ongeluk waarbij hij uit een rijdend voertuig werd geslingerd.