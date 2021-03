LIEF! ‘Cat Cam’ bezorgt je een dosis kattenliefde wanneer je maar wil

Het leven is geen lachertje en de coronacrisis maakt de dingen er niet rooskleuriger op. Soms is het moeilijk om positief te blijven als je je vrienden niet kan zien, als op café gaan niet mogelijk is en als je überhaupt geen plannen kan maken. Toch zijn er ook initiatieven die je dag wat mooier kunnen maken.

Er zijn weinig dingen die on hart zo verwarmen als kittens en puppy’s. Hun kleine snoetjes, onhandige bewegingen en schattige geluiden doen je spontaan smelten. Jammer genoeg kunnen we niet allemaal een diertje in huis halen en moeten sommigen onder ons het dus doen met een goede portie fotomateriaal van tijd tot tijd.

Katten kijken

Als dat niet volstaat, heb je vanaf nu ook de ‘Cat Cam’. Althans, voor twee weken dan toch. Het idee komt van het dierenasiel in Battersea en is bedoeld als een manier om de Britse bevolking een hart onder de riem te steken tijdens deze coronaperiode. Concreet werden er webcams in verschillende kattenkooien geplaatst zodat kijkers het leven van de beestjes van dichtbij kunnen volgen. Wij hopen alvast dat er over twee weken een definitieve installatie volgt, want dit is precies wat we nodig hebben op een slechte dag. Kijken kan hier.