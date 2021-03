Is Mezdi van ‘Temptation Island’ samen met deze ‘Love Island’-deelneemster?

Er doen geruchten de ronde dat Mezdi uit ‘Temptation Island’ aan het daten is met Rowéna uit ‘Love Island’.

Herinner je je Mezdi nog? De 23-jarige Nederlander deed in 2018 met zijn toenmalige vriendin Daniëlle mee aan de veelbesproken editie van ‘Temptation Island’. Dat avontuur eindigde voor het koppel in mineur, want Mezdi maakte het iets te gezellig met verleidsters Laetitia en Denise. Daniëlles reactie “Heel Nederland ziet nu wat voor zwijn jij bent” ging bijgevolg viraal.

Elkaar volgen op Instagram

Lange tijd was het stil rond het liefdesleven van Mezdi, maar volgens DEZE bron zou hij momenteel aan het daten zijn met Love Islander Rowéna Verdaasdonk. De 28-jarige brunette uit Breda was te zien in het eerste seizoen van het datingprogramma en had een tijdje een relatie met Stenn, maar daar kwam uiteindelijk een einde aan.

Of Mezdi en Rowéna al een koppel zijn, is helemaal niet zeker. Ze volgen elkaar op Instagram, maar meer ‘bewijs’ is er nog niet. Het zal nog even wachten zijn tot ze het nieuws zelf aankondigen.