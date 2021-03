Emotionele herdenkingsplechtigheid aan monument voor terreurslachtoffers

Aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in Brussel zijn maandagmiddag de slachtoffers van de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016 herdacht. Het werd een emotionele en ingetogen plechtigheid.

Op 22 maart 2016 brachten zelfmoordterroristen even voor 8 uur twee springtuigen tot ontploffing in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Een dik uur later ontplofte een bom in een metrostel dat onderweg was van het station Maalbeek naar Kunst-Wet. Bij de aanslagen, die later opgeëist werden door terreurgroep IS, vielen in totaal 32 doden en zeker 340 gewonden.

Koning Filip en koningin Mathilde

Vandaag, vijf jaar later, worden de aanslagen herdacht. Deze ochtend vroeg vonden al korte herdenkingsplechtigheden plaats in Zaventem en Maalbeek, telkens in aanwezigheid slachtoffers en nabestaanden en van koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo.

Deze middag vond een officiële ceremonie plaats aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in de Wetstraat, in aanwezigheid van het koningspaar en de premier. Ook vertegenwoordigers van de hulp- en interventiediensten waren daarbij aanwezig, net als overlevenden en nabestaanden van slachtoffers. Naast de aanslagen van 22 maart 2016 werden alle slachtoffers van aanslagen in België, en alle Belgische slachtoffers van terreuraanslagen wereldwijd er herdacht.

Witte rozen

Het werd een emotionele plechtigheid, met getuigenissen van slachtoffers en nabestaanden en een optreden van Aristide Melissas, die samen met zijn echtgenote en zoon gewond raakte bij de terreuraanslag van 31 oktober 2017 in New York. Hij zong samen met en onder pianobegeleiding van Ozark Henry. Op het einde van de ceremonie konden de aanwezigen witte rozen neerleggen aan het monument.