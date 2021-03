Australië wordt gekweld door DEZE bizarre plaag

Het Oosten van Australië heeft te maken met duizenden rondzwermende muizen. De deelstaat New South Wales heeft last van de ergste muizenplaag sinds jaren. De lokale boeren zitten met hun handen in het haar, want de muizenplaag zorgt onder andere voor een mislukte oogst.

Op het platteland in de Australische staat New South Wales wordt er op dit moment gevochten tegen een gigantische muizenplaag. Duizenden muizen dringen schuren en huizen binnen en laten de oogst van dit jaar volledig in duigen vallen.

Grond beweegt

Op de volgende beelden zijn duizenden kleine knaagdieren te zien die rond een boerderij in de stad Gilgandra krioelen. “’s Nachts beweegt de hele grond door de duizenden muizen die rondrennen”, vertelt boer Ron Mckay aan de Australische omroeporganisatie (ABC).

De dieren rennen ’s nachts over bedden en bijten gaten in pas gewassen kleding. Mensen bergen hun voedsel thuis goed op, want niets is meer veilig voor de muizen. Ook supermarkten moeten nodige maatregelen nemen: ze slaan hun voedsel op in containers. “Je kan je voorstellen dat elke keer als je een kast opent, elke keer als je naar je voorraadkast gaat, er muizen aanwezig zijn”, zei Steve Henry, een knaagdierexpert.

Zin in regen

Het is tot nog toe niet gelukt om de plaag onder de duim te krijgen. Uit wanhoop heeft de bevolking zelfs de overheid gevraagd om hulp. Ze hopen dat het binnenkort eens goed gaat regenen, want door zware regenval zullen de muisjes in hun holen verdrinken.