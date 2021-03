Tienduizenden mensen tekenen petitie tegen Plopsalandattractie van Celine en Michiel

Op sociale media gaat een petitie rond tegen de plannen van Plopsaland om attractie ROX-Flyer te veranderen tot de CEMI-Flyer, vernoemd naar het bekende TikTok-duo Celine en Michiel. Tot nu toe zijn 32.000 mensen daar niet zo tevreden mee…

Het bekende TikTok-duo Celine en Michiel ligt onder vuur door een petitie tegen een attractie in Plopsaland die naar hun wordt vernoemd. Op sociale media laten heel wat mensen weten dat ze het niet vinden kunnen dat de Rox-Flyer omgedoopt zal worden naar CEMI.

CeMi krijgen een attractie in plopsaland… erger wordt het niet — Wout Vandenbogaerde (@vdbi_wout) March 19, 2021

Wanneer je ziet dat Cemi een achtbaan krijgt en je nu niet meer naar Plopsaland kunt https://t.co/wpr841lOmc — Hasse🐸 (@ZomerSproetj) March 20, 2021

Nieuwe doelgroep

“We merken dat de jeugdserie ‘ROX’ van Studio 100 minder succesvol werd, vandaar dat we zochten naar een nieuwe invulling voor onze attractie ROX-Flyer”, legt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof eerder uit aan HLN. De zweefmolen waarover het gaat, is 70 meter hoog en staat er sinds 2006. Toen was het thema nog Spring. “We merken dat Celine en Michiel ontzettend populair zijn op sociale media. Bovendien zijn ze van West-Vlaanderen. De ROX-Flyer kunnen we snel verbouwen. We hopen met de nieuwe zone rond de TikTok-sterren vooral de 8- tot 15-jarigen te bekoren.”

Tot nu toe heeft Plopsaland nog niet gereageerd op alle ophef. Ze gaven wel aan dat ze hier binnenkort op terug zullen komen.