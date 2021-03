Onaangekondigde carnavalstoet door Brussel: tiental personen opgepakt

Na het Carnaval Sauvage, dat gisterennamiddag doorheen Brussel was getrokken, heeft de politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) een tiental personen opgepakt. Dat gebeurde nadat ze twee politiesecties hadden aangevallen in de Gerijstraat in Vorst. Eerder was de politie al overgegaan tot de identificatie van een tiental andere deelnemers aan de stoet in Anderlecht.

Het Carnaval Sauvage is het jaarlijkse carnavalsfeest dat op het Vossenplein in de Marollen plaatsvindt. Deelnemers maken vaak hun kostuums zelf, veelal met gerecycleerde materialen, en trekken vervolgens dansend door de stad. Door de coronapandemie kon de stoet eigenlijk niet plaatsvinden. Dat verhinderde een 200-tal mensen niet om zich bont uit te dossen en te verzamelen op het Vossenplein. Vandaar ging het naar Sint-Gillis en tenslotte naar Vorst, terwijl de stoet steeds meer kijklustigen en volgers trok.

Coronamaatregelen niet nageleefd

Zowel deelnemers als toeschouwers namen het niet zo nauw met de coronamaatregelen. De politie hield een oogje in het zeil en riep op de maatregelen na te leven, maar kwam in de loop van namiddag en vooravond niet tussen. Eenmaal de nacht gevallen was en de stoet Anderlecht had bereikt, besloten politie en burgemeester paal en perk te stellen aan de situatie.

Na herhaalde pogingen om de aanwezigen ertoe te bewegen de maatregelen na te leven, besloot de politie hen op de Industrielaan in Anderlecht uiteen te drijven. Daarbij werden tien aanwezigen geïdentificeerd. Nadien kwam het in de Gerijstraat in Vorst nog tot een confrontatie, waarbij een tiental mensen werden opgepakt.