Doe jij al aan slow reading?

Slow is dé trend sinds de start van de coronacrisis in 2020: we nemen weer de tijd om te genieten van de dingen die we appreciëren in het leven. Deze levensstijl zorgt ervoor dat je je bewust bent van de dingen die je doet. De nieuwste trend is nu slow reading. Maar waar gaat dit nu eigenlijk over?

De term slow reading houdt in dat je langzaam gaat lezen, zonder enige afleiding. Dit betekent ook dat je elk apparaat uitzet en niet praat tegen elkaar. De bedoeling is om een uur lang zonder stress en rustig een boek te lezen in een gemeenschappelijke ruimte.

Voordelen van slow reading

Lezen in het algemeen is goed voor je gezondheid, maar welke voordelen heeft slow reading? Uit het boek van Thomas Newkirk ‘The art of slow reading’ blijkt dat slechts zes minuten per dag intensief een boek lezen, jouw stressgehalte vermindert met twee derde.

Slow reading helpt je ook om je concentratievermogen te verbeteren. De manier waarop wij lezen is door beeldschermen drastisch veranderd. Tijdens het lezen van artikels en andere online content zijn we steeds op zoek naar kernwoorden en nemen we niet de tijd om aandachtig te lezen. We zijn steeds gehaast en slow reading zou dit tegengaan. Je bent niet meer afgeleid door je omgeving. Door rustig je tijd te nemen kan je weer gefocust en bewuster lezen.

Eindelijk! Je kent het vast wel als lezer: een hele lijst vol met boeken die je ooit heel graag wil lezen. Hier vind je nooit het juiste moment voor en als het dan toch lukt, ben je meestal doodmoe en geraak je niet veel verder dan enkele pagina’s. Door slow reading te starten maak je weer eens tijd om te lezen. De wekelijkse bijeenkomst om je boek te verslinden kan je niet zomaar afzeggen. Zo plan je dus officieel een afspraak in om wel degelijk dat boek eens te starten.

Train je brein

De wetenschap achter lezen is zeer interessant. We weten al langer dan vandaag dat lezen goed voor je is. Ook een van de redenen waarom je al die boekbesprekingen moest doen doorheen je jeugd. Maar op welke manier bevordert lezen ons brein?

Maryanne Wolf, directeur van het UCLA Center for Dyslexia, Diverse Learners and Social Justice legt het volgende uit aan booksandwords.be: “De meest elementaire impact treedt op in het gebied dat is geassocieerd met taalontvangst, de linker temporale cortex. Hier gebeurt alle verwerking van geschreven materiaal, we merken op dat lezen de hersenen aanmoedigt om harder en beter te werken, meer dan in gesproken taal.”

Lezen heeft dus een heleboel voordelen en het is een ideale manier om te ontspannen. Laat Netflix deze avond eens een keertje links liggen en maak bewust tijd voor dat ene boek dat al zo lang op je nachtkastje ligt.