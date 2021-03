Zo kon deze oplichtster dertig keer gratis vliegen

Zonder ticket door de douane en alle controleposten van een vliegveld komen. Het klinkt als een onmogelijke taak, maar de 69-jarige Amerikaanse Marilyn Hartman kreeg het maar liefst dertig voor elkaar. Ze vertelt hoe ze al die tijd iedereen voor de gek hield.

Vanuit de Amerikaanse gevangenis Cook County Jail in Chicago doet de vrouw haar verhaal tegen de Amerikaanse omroep CBS. Ze is er dus niet ongeschonden vanaf gekomen. In het interview benadrukt ze dat ze “altijd werd doorgelaten zonder instapkaart”.

Tot Parijs en Kopenhagen

Maar hoe kreeg zij dit voor elkaar? Volgens Hartman zorgden haar bescheiden, maar zelfverzekerde houding voor succes. De truc zit hem volgens de oplichtster in het volgen van een ander persoon. “Bijvoorbeeld iemand met een blauwe tas.” Voor ze het wist stond ze in de rij van de douane waar de douaniers dachten dat ze bij de “persoon met de blauwe tas hoorde”. Vervolgens lieten ze haar door.

En dat zorgde ervoor dat de vrouw sinds 2002 gratis de wereld overvloog Van veel binnenlandse vluchten tot aan Parijs en Kopenhagen. Hartman presteerde het om tot 2014 onopgemerkt haar oplichtingspraktijken vol te houden. Totdat zij voor het eerst in San Jose in Californië werd betrapt. Een rechter liet haar toen gaan.

Berucht persoon

Niet veel later zou zij nog veel meer andere vliegtuigen zonder instapkaart betreden. In 2018 lukte het haar om een vlucht van 3482 dollar naar Londen te pakken. Maar dat was ook meteen haar laatste succes. De vrouw was inmiddels berucht onder de Transport Security Administration (TSA), de Amerikaanse douane. Toch was het niet gemakkelijk haar te pakken en de oplichtster legt uit dat ze genoot van haar bekendheid. “Ik vind het niet erg als mensen mij een gek noemen.”

De vrouw geeft toe dat het een bizarre situatie was en noemt haar oplichtingspraktijken “net een film”. Uiteindelijk wordt ze eind oktober 2019 aangehouden in Chicago. De vrouw was voorwaardelijk vrijgelaten na haar tripje naar Londen en kwam er dit keer niet zo makkelijk vanaf. Het leverde haar vijfhonderd dagen celstraf op.