Zo kom je af van je angst om te bellen

Veel mensen hebben schrik om te bellen. Ze hangen liever niet met vreemde mensen aan de lijn en zitten er soms als een berg tegenop om hun vrienden en familie te telefoneren. Dat kan best lastig zijn. De volgende tips kunnen wellicht je telefoonangst wat verminderen.

Waarom?

Tegenwoordig komen we al heel ver met sociale media. Hierdoor hoeven we steeds minder telefoongesprekken aan te gaan. Soms kom je er niet onderuit en moet je telefoneren. Als je belangst hebt, is het handig om te bedenken waarom je bang bent om te bellen. Krijg je klamme handen bij ieder telefoongesprek of enkel wanneer je je baas aan de lijn hebt? Of ligt het aan het onderwerp waar je over moet spreken? Als je weet waarom je precies angstig bent, kun je je daarop focussen.

Planning

Schrijf van tevoren uit wat je wil zeggen. Hier kun je altijd op terugvallen als je merkt dat er een ongemakkelijke stilte valt. Wat je ook kan opschrijven is de eventuele antwoorden en vragen die je gaat krijgen. Pas op, dit kan in de praktijk anders zijn dan je had voorspeld.

Gaat een heel telefoongesprek uitschrijven je wat te ver? Een structuur uitwerken kan ook al helpen. Denk dan aan de begroeting, de hoofdvraag en de afsluiting.

Oefenen

Kijk je er hard tegenop om dat ene telefoongesprek te voeren? Oefen dan gewoon wat op voorhand. Het klinkt misschien verschrikkelijk, maar op deze manier bouw je al snel wat meer zelfvertrouwen op. Begin makkelijk: bel bijvoorbeeld verschillende klantenservices, bel je moeder of je beste vriendin.

Juiste moment

Probeer in te schatten wanneer je gelegen belt. Het is namelijk vervelend om afgewezen te worden als je eindelijk de moed had gevonden. Maak liever een belafspraak per mail of een ander medium. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Doen!

Stel het bellen niet te lang uit. Hoe langer je erover doet om de hoorn op te pakken, hoe meer doemscenario’s je bedenkt én hoe meer je er tegenop ziet. Het klinkt misschien flauw, maar de beste oplossing is om gewoon te bellen. Hoe meer je het doet, hoe meer je gewend raakt aan de, in jouw ogen, ongemakkelijke momenten. Je gesprekken zullen na verloop van tijd minder stroef worden en je zal meer zelfvertrouwen krijgen.