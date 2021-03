TikTok-trend: Relax met een diy-badthee

Wat is er beter dan een lekker en ontspannend moment in bad? Om helemaal in een relaxte mood te geraken, kan je verschillende producten gebruiken. Probeer daarom de nieuwste TikTok-trend uit: badthee!

Wie kent het niet? Een warm bad met bubbels, kaarsjes en een lekker glas wijn. Het ultieme zen-moment. Nu is er iets nieuws waardoor je nog beter kan ontspannen. Badthee: de nieuwste TikToktrend.

DIY je eigen badthee

Wat is het? De definitie van badthee is als volgt: een theezakje, geschikt voor in bad. Het bestaat meestal uit een combinatie van verschillende versie ingrediënten: bloemen, zouten en kruiden.

Deze trend is zeer traditioneel en wordt op verschillende plekken in de wereld al meerdere jaren uitgevoerd. Het enige verschil is dat de ingrediënten nu in een theezakje zitten, en niet los drijven in bad. Op deze manier zorg je ervoor dat de afvoer niet verstopt geraakt en blijft je badkuip ook schoner.

Heb je zin om jouw badritueel tot een ultra-verwen moment te veranderen? Creëer je eigen infusie. Het is zeer simpel: koop een katoenen zakje, vul het met verse ingrediënten naar jouw keuze: alle soorten bloemen en kruiden zijn geschikt! Laat dit trekken voor je in bad gaat. Enjoy!