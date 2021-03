Daarom zijn Nederlanders de langste mensen ter wereld

De afgelopen twee eeuwen zijn over gans de wereld mensen groter geworden. Geen enkel volk deed dat even succesvol als de Nederlanders. Onze noorderburen groeiden van gemiddeld ongeveer 1,62 meter naar boven de 1,80, een verschil van zo’n 20 centimeter, in twee eeuwen tijd.

“De groeiende Nederlanders zijn een mooi voorbeeld van de evolutie in actie”, zegt biologe Eirini Marouli, professor aan de Queen Mary University tegen BBC News. Ze verklaart de opmerkelijke “stijging” deels aan beter voedsel, meer welvaart en een algeheel betere gezondheid.

Genen

Dat is echter maar een zijde van het verhaal. Anders zouden mensen in Frankrijk en Duitsland in principe even groot moeten zijn. Verschillen in lengte hebben echter ook te maken met klimaat en sociaaleconomische status. En er is ook de genenfactor. “Vrouwen met een gemiddelde lengte waren vruchtbaarder dan kleine of juist grote vrouwen”, adus Marouli. “Langere mannen waren vruchtbaarder dan kortere, waardoor de ‘langemensengenen’ langzaam dominant werden.

Letland

Nu is een gemiddelde Nederlandse vrouw 1,69 meter en een gemiddelde Nederlandse man 1,82.5 meter. Op dit moment zijn alleen vrouwen uit Letland langer dan Nederlandse vrouwen, terwijl de mannelijke noorderburen de langste ter wereld zijn. Experts zijn het er wel over eens dat die groei niet eeuwig zal blijven doorgaan.