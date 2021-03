Steven Van Gucht waarschuwt: “Dat is een drempel waar we onder moeten blijven”

Viroloog Steven Van Gucht voorspelt dat, als de huidige evolutie van de coronacijfers aanhoudt, er op 10 april meer dan 1.000 patiënten op intensieve zorgen liggen. Dat zou de ziekenhuizen in de problemen brengen.

Na een lang uitgesponnen plateaufase staan we vandaag aan de voet van wat een nieuwe golf kan worden. We weten niet hoe groot deze golf wordt, maar de cijfers zijn zorgwekkend. “De afgelopen week werden er gemiddeld 3.266 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 34 procent op weekbasis. Ondanks het gestegen aantal testen stijgt het percentage positieve testen door tot 7 procent. Dit wijst ook op een verdere stijging van de viruscirculatie. Dit soort cijfers hebben we niet meer gezien sinds het begin van de tweede golf in oktober”, vertelde Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Problematische drempel

Ook het stijgend aantal ziekenhuisopnames baart hem zorgen. Als de evolutie doorzet, overschrijden we binnen enkele weken een problematische drempel. “De totale ziekenhuisbezetting stijgt ook verder door en bereikt nu een totaal van 2.140 patiënten. Dat is 12 procent meer dan de week ervoor. Op dit ogenblik liggen er 543 coronapatiënten op intensieve zorgen. Dat is een toename van 21 procent. Dit komt overeen met een verdubbeling van het aantal patiënten op intensieve zorgen om de 25 dagen. Indien de stijging aan dit tempo aanhoudt, bereiken we op 10 april de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een drempel waar we onder moeten blijven om de goede kwaliteit van de zorg te kunnen blijven garanderen”, waarschuwt hij.

Minder overlijdens bij 75-plussers

Het aantal overlijdens stijgt voorlopig nog niet. “De overlijdens gaan gelukkig wel nog in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 23 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 11 procent minder dan de week ervoor. Deze daling wordt hoofdzakelijk gedreven door de dalende trend bij de 75-plussers terwijl we bij personen jonger dan 75 jaar net een toename zien van het aantal overlijdens”, klinkt het.

Kinderen niet naar grootouders brengen

Vanmiddag zit het Overlegcomité samen om de situatie te herbekijken. Vermoedelijk zullen er enkele verstrengingen aangekondigd worden. “Het Overlegcomité zal vandaag samenkomen om de situatie te beoordelen. Het is nog steeds perfect mogelijk om van een golf een golfje te maken. De belangrijkste maatregelen daarvoor kennen we al. Met een goede opvolging van de basismaatregelen kunnen we het grootste verschil maken. Nodig geen mensen uit thuis, behalve uw knuffelcontact. Ontmoet andere mensen enkel buiten en met afstand. Werk van thuis uit. Vermijd contact tussen kleinkinderen en grootouders. De besmettingen bij kinderen zijn de laatste week sterk gestegen. Het is beter dat grootouders niet op de kinderen passen, temeer daar de meeste grootouders nog geen volledig vaccinatieschema hebben gekregen. Er blijft gelukkig wel positief nieuws komen vanuit de woonzorgcentra waar de succesvolle vaccinatiecampagne het aantal overlijdens blijvend doet dalen”, besluit hij.