Marc Van Ranst ontgoocheld na Overlegcomité: “Hierna kan men enkel nog aan noodrem trekken”

“Deze maatregelen zijn onvoldoende. Wanneer je maatregelen wil nemen, dan moet je ze nu nemen. Als je dat niet doet, moet je hopen. Dit is de strategie van de hoop en daarna rest enkel de noodrem.” Dat heeft viroloog Marc Van Ranst vrijdag gezegd in VTM Nieuws na het Overlegcomité.

Het Overlegcomité besliste vrijdag om de aangekondigde versoepelingen van 1 april, het zogenaamde buitenplan, tot nader order uit te stellen. Grote verstrengingen komen er verder echter niet, tot ergernis van Marc Van Ranst.

Noodrem

“Men is zich in een positie aan het manoeuvreren, dat men hierna enkel nog aan de noodrem kan trekken. Een noodrem is zeer eenvoudig, maar je wilt toch niet aan de noodrem trekken? Want we deden het nochtans niet slecht, zij het op een gevaarlijk hoog plateau, maar we willen toch niet verliezen wat we bereikt hebben”, aldus een duidelijk ontgoochelde Van Ranst.

“De politiek vreest dat de bevolking geen zwaardere maatregelen wil. Ik snap dat iedereen dit beu is, maar wat de bevolking vooral wil, is dat de situatie zo snel mogelijk opgelost is en dan werken halve maatregelen niet noodzakelijk het beste.”