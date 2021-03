Luxe toevoegen aan koffie na het eten

Word

Je gaat door zware tijden en als je kan genieten van iets, moet je dat zeker doen. De horeca is nog steeds dicht, maar gelukkig kan je lekker eten bestellen op een veelvoud van adressen. Zelfs de allerbeste chefs vinden het niet beneden hun waardigheid om hun gerechten in alubakjes of plastic potjes te stoppen. Het meest indrukwekkende voorbeeld is wellicht Viki Geunes van ’t Zilte die mee aan het Best of Antwerp-concept werkt en die in januari zijn 3e Michelin-ster ontving. Maar er zijn nog andere groten die menu’s aanbieden voor een wat lagere prijs maar wel boordevol creativiteit.

Best of Antwerp zorgt voor een zo volledige mogelijke restaurant-thuis-ervaring met optioneel Imperial Heritage kaviaar en met een Illy achteraf. Maar als je bij een ander restaurant bestelt, hoeft niets je tegen te houden om zelf een luxe koffie na de maaltijd te voorzien. Voordat je op het internet op zoek gaat of Cochon de Luxe in Gent, Ogst in Hasselt of Castor in Beveren-Leie ook menu’s hebben om af te halen of te leveren, kies capsules voor je Nespresso, Senseo, Dolce Gusto of Tassimo bij Kaffekapslen. Nergens vind je een meer uitgebreide keuze koffie voor deze apparaten.

Wat maakt van een gewone koffie een luxedrank?

Wie van pure smaken houdt, zal zeggen dat er niets gaat boven een heel gewone zwarte koffie. Melk en suiker zijn dan heiligschennis. Zo iemand drinkt zelfs eerst zijn kop leeg voordat hij aan het koekje begint. Een goede koffie geen extra’s nodig. De kans is ook groot dat zo iemand kiest voor een single-origin koffie zoals bijvoorbeeld een Ethiopische Sidamo.

Het is echter niet omdat je je koffie liever anders drinkt dat je geen fijnproever of genieter kan zijn. Als melk of room in de koffie mag voor jou, dan kies je waarschijnlijk bewust voor rauw of gepasteuriseerd. Ook als je je koffie zoet verkiest, kan je overstappen van een gewoon wit klontje naar een brokje rietsuiker, een lepeltje esdoornsiroop of honing.

Smaakmakers

Luxe koffie kan ook betekenen: eens wat anders dan normaal. Een snufje kaneel geeft koffie direct een andere dimensie. Maar heb je al eens een drupje vanille-extract geprobeerd? Wat dacht je van gember of chilipoeder?

Het is ook bijzonder leuk om te experimenteren met chocolade. Wees voorzichtig met gevulde chocolade, want dat kan wel eens een minder geslaagde combinatie opleveren. Pure soorten met een licht parfum bieden de beste kans op slagen. Doe achteraf nog wat geschaafde chocolade bovenop een toef slagroom voor een wow-effect.

Er bestaan ook flesjes siroop om je koffie een unieke smaak te verlenen. Ook daar is alleen je eigen fantasie de limiet. Heb je al eens koffie geprobeerd met vliersiroop, litchi of … basilicumsmaak?

Koffie met een tic

Tenslotte is er nog oude vertrouwde het “huwelijk” tussen koffie en likeur. Je denkt dan waarschijnlijk eerst aan Irish Coffee, op basis van koffie, Ierse whiskey, suiker en room. Overweeg er zelf café noir koekjes bij te bakken. Maar er bestaan talloze varianten op datzelfde thema met een scheutje Amaretto, Drambuie, Tia Maria, Licor 43 of … Deze lijst is even lang als het aantal bestaande likeursoorten. Onthoud gewoonweg deze vuistregel: koffie met een scheutje alcohol lukt bijna altijd.