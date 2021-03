Kinderen onder de dertien jaar kunnen binnenkort veilig(er) op Instagram

Instagram, dat eigendom is van Facebook, is van plan om een versie van de app te bouwen voor gebruikers onder de dertien jaar. Dat meldt Buzzfeed News wordt bevestigd door Instagram. Een exacte strategie is nog in de maak.

Het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, bevestigt dat er een versie van de app voor kinderen onder de dertien jaar in de maak is. Er zijn namelijk veel jonge kinderen die gebruik maken van de applicatie. De nieuwe versie is bedoeld voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar.

We kunnen tegenwoordig niet meer om de populariteit van Instagram heen. De app waar men foto’s, stories en video’s op deelt, heeft sinds 2010 de harten van verschillende leeftijdsgroepen veroverd. Gebruikers hebben op de app veel vrijheid, wat uiteraard ook (veiligheids)problemen met zich meebrengt. Kinderen kunnen namelijk bevriend worden met iedereen, dus ook met mensen die slechte bedoelingen hebben. Ze kunnen daarom ongepaste inhoud tegenkomen. Daarnaast komt cyberpesten ook regelmatig voor. Deze negatieve kanten van Instagram kunnen voor vele (mentale) problemen zorgen.

Messenger Kids 2.0

Volgens de huidige voorschriften van het platform moeten gebruikers van Instagram minimaal dertien jaar oud zijn. Jongeren kunnen echter gemakkelijk een andere geboortedatum invoeren en toch gebruik maken van de dienst. Met de nieuwe versie kunnen jonge kinderen nog steeds Instagram gebruiken, maar wordt de omgeving een stuk veiliger.

“Kinderen vragen steeds vaker aan hun ouders of ze een account op sociale media mogen maken om in contact te blijven met hun vrienden”, zegt Joe Osborne, een woordvoerder van Facebook in een e-mail aan The Verge. “Op dit moment zijn er niet veel opties voor ouders, dus we werken aan extra mogelijkheden, net zoals bij Messenger Kids. We onderzoeken of we iets vergelijkbaars naar Instagram kunnen brengen om kinderen in contact te brengen met hun vrienden en dan wel op een veilige manier.”

Mosseri geeft wel aan dat er nog geen gedetailleerd plan klaar ligt. “Een deel van het idee is de creatie van een versie van Instagram voor kinderen waarbij ouders inzicht of controle hebben”, vertelt Mosseri aan BuzzFeed News. “Het is momenteel één van de pistes die we aan het onderzoeken zijn.”

Nog strenger beveiligd

Instagram is al een tijdje bezig met het veiliger maken van de app voor jongeren. Deze week maakte het platform bekend dat het binnenkort in een aantal landen onmogelijk wordt voor volwassenen om gebruikers onder de achttien een privébericht te sturen als ze elkaar niet volgen. Ook komen er veiligheidsmeldingen voor tieners wanneer een volwassene een groot aantal vriendschapsverzoeken of berichten stuurt naar mensen onder de achttien en wordt het moeilijker gemaakt voor volwassenen om tieners te vinden en te volgen. Jongeren zullen ook worden aangemoedigd om hun profiel op privé te zetten als ze zich registeren.

Ouders kunnen zich binnenkort bovendien beter inlezen over het online gedrag van hun kind. Instagram kondigde ook al een speciale gids voor hen aan. Deze werd gemaakt in samenwerking met The Child Mind Institute en ConnectSafely. Ouders krijgen hierin onder andere informatie over de veiligheid en privacyinstellingen van het platform. “De gids voor ouders geeft een goed overzicht van wat ouders moeten weten over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het gebruik van sociale media”, legt dokter Dave Anderson uit, klinisch psycholoog bij het ‘Child Mind Institute’, in een persbericht van Instagram.