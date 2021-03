Buitenplan van de baan: dit zijn alle beslissingen van het Overlegcomité

Het Overlegcomité is deze namiddag vervroegd samengekomen vanwege de slechte coronacijfers. Er is beslist om de versoepelingen die normaal op 1 april zouden ingaan tot nader order uit te stellen. De ministers van Onderwijs moeten een lijst maatregelen opstellen om de besmettingen in de scholen de kop in te drukken.

“Het is duidelijk dat we voor moeilijke weken staan”, begon premier Alexander De Croo (Open VLD) de persconferentie. Hij haalde de slechte cijfers aan als reden voor het vervroegd Overlegcomité. Enerzijds is de stijgende curve het gevolg van het besmettelijkere virus, maar anderzijds hebben we ook ons gedrag aangepast, aldus de premier. “Er is maar één manier om dit stil te leggen: door onze contacten te beperken”, klonk het.

Het Overlegcomité besliste daarom om de versoepelingen die normaal op 1 april zouden ingaan tot nader order uit te stellen. Het zogenaamde buitenplan zal dus niet doorgaan. Pretparken zullen niet kunnen openen, buitenevenementen met 50 personen kunnen voorlopig niet doorgaan en ook jeugdkampen met overnachting in de paasvakantie kunnen niet.

Jeugdkampen en paasvakantie

De jeugdkampen moeten in de paasvakantie met maximum 10 kinderen worden georganiseerd en zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. Overnachtingen mogen niet.

Over een eventuele verlenging van de paasvakantie werd geen beslissing genomen. De onderwijsministers zitten maandag samen en komen dan met een plan op basis van de geactualiseerde coronacijfers. De gegevens van vrijdag zijn niet alarmerend genoeg om al drastische beslissingen te nemen, valt te horen in de entourage van de ministers.

Onderwijs en telewerk

“We mogen onze ogen niet sluiten voor wat er gebeurt in de scholen en de bedrijven”, zei De Croo. “De analyse van de track-and-trace toont aan dat dat de twee plaatsen zijn waar de besmettingen nu plaatsvinden.” Daarom heeft hij de ministers van Onderwijs gevraagd om tegen maandag een plan op te stellen om onveilige situaties zoveel mogelijk te vermijden. “Het moet gaan om maatregelen die zo snel mogelijk moeten ingaan”, aldus De Croo. De hoop is zo om na de paasvakantie, op 19 april, de scholen weer volledig te kunnen heropenen. “Het is nu aan de ministers van Onderwijs om na te denken wat ze best kunnen doen, zodat we na de paasvakantie de scholen duurzaam kunnen openen voor alle kinderen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Wat de bedrijven betreft, is telewerk nog altijd verplicht. Aan de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is, wordt er vanaf maandag een doorgedreven manier van testing aangeboden. In de eerste plaats zal die testing gebeuren op plaatsen waar een arbeidsgeneesheer aanwezig is, om die volgens de regels van de kunst te laten plaatsvinden.

Verstrengingen in openbaar vervoer

Tegen de vraag van de virologen in kondigde premier De Croo verder geen grote verstrengingen meer aan. Van een verstrengde avondklok of de sluiting van niet-essentiële winkels op drukke plaatsen is bijvoorbeeld geen sprake. Wel wordt er ingegrepen in het openbaar vervoer. In de paasvakantie moeten passagiers ouder dan 12 verplicht aan het raam plaatsnemen op treinen naar een toeristische bestemming. De andere plaatsen mogen niet worden gebruikt. De politie zal worden ingezet om te controleren.