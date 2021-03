Vijf tips voor de beginnende vegetariër, waar let je op?

Als je begint met vegetarisch eten zal je met een aantal zaken te maken krijgen die je van te voren niet had verwacht. Op zowel op het gebied van eten als op sociaal vlak zal je verrast worden. Met de volgende vijf tips ben kom je als een pro door de beginfase als vegetariër heen.

Tip 1: vergeet je eiwitten niet

Als je begint met vegetarisch eten, is het de bedoeling dat je je eiwitten, belangrijke bouwstenen van ons lichaam, op een alternatieve manier binnenkrijgt. Deze kun je niet zomaar weglaten, ook al is dat soms een uitdaging. Per dag heb je gemiddeld zo’n 40-65 gram eiwit nodig. Als je vlees eet, heb je dat al snel binnen en hoef je daar minder over na te denken. Als vegetariër is dat soms wat moeilijker, want niet in alle producten zit eiwit. Je kunt ze wel vinden in zuivel, peulvruchten, vleesvervangers, noten en zaden, eieren, granen en groenten. Als je deze producten op dagelijks binnenkrijgt, hoef je je geen zorgen te maken over eiwittekorten.

Tip 2: vertel het anderen

Vertel over je omgeving over je nieuwe levensstijl. Op die manier kunnen zij er rekening mee houden. Bedenk wel dat niet iedereen dit meteen gaat onthouden: in de praktijk zullen mensen, vooral in het begin, het vergeten. Door het te vertellen kun je ook meteen alle cliché vragen in één klap beantwoorden. Vragen als: ‘eet je ook geen vis?, ‘krijg je dan geen voedingstekort?’, ’ mis je het niet?’, ‘heb je dan geen honger?’ of ‘doe je het om af te vallen?’ kun je zeker van sommige mensen verwachten.

Tip 3: loop niet te hard van stapel

Volledig vegetarisch eten is best een grote verandering, als je hiervoor elke dag vlees at. Ga daarom niet meteen te hard van stapel, maar geef jezelf wat ruimte om eraan te wennen. Voel je niet schuldig als je je vleesvrije dag hebt omgewisseld voor een hamburger. Door jezelf niet te dwingen, zal het minder voelen als een blok aan je been. De kans dat je het vol gaat houden is op deze manier een stuk groter!

Tip 4: kom aan je B12

Vitamine B12, dat in vlees zit, is zeer belangrijk voor je lichaam. Het is namelijk nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen. Hoe kom je hieraan als je vegetarisch eet? Je kunt het halen uit melkproducten, eieren en kaas. Als je daar niet zo’n fan van bent, is het ook mogelijk om B12 supplementen te slikken.

Tip 5: leer nieuwe recepten

2021 is misschien wel de allerbeste tijd om te beginnen met vegetarisch eten. TikTok, Pinterest en Instagram staan namelijk boordevol creatieve ideeën om je vingers bij af te likken. Deze zijn, naast het old school kookboek, perfect om wat inspiratie op te doen voor je nieuwe vleesvrije leefstijl. De tip is ook om verschillende recepten gewoon eens te proberen. Er zullen zeker combinaties tussen zitten die jouw hart gaan veroveren!