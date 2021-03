Frank Vandenbroucke roept op tot verstrengingen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft in VTM Nieuws gepleit voor nieuwe verstrengingen. “Dit kan zo niet verder”, aldus de socialist in reactie op de stijgende coronacijfers.

“Als we erin willen slagen om na de paasvakantie de scholen helemaal te heropenen en de horeca te heropenen op 1 mei, dan moeten we nu echt maatregelen nemen om het virus achteruit te duwen. Er gaat te veel virus rond. We hebben in het verleden bewezen dat we dat kunnen”, aldus Vandenbroucke.

Focus op rol van kinderen

“Er zijn veel besmettingen bij kinderen, die besmetten hun ouders. Zij worden er ziek van, en ook zeker grootouders. Kinderen kunnen er niet aan doen. We moeten goed nadenken over contacten tussen kinderen. Dat is een zorg en er wordt naar gekeken.”

Hij wou niet vooruit lopen wat betreft concrete actie, maar wil nog steeds gaan voor de geplande hervatting van voltijds contactonderwijs na de paasvakantie en heropening van de horeca op 1 mei.