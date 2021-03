Deze verstrengingen liggen morgen op tafel: “We moeten íets doen”

De coronacijfers doen het slechter dan verwacht, dus moet er ingegrepen worden. Morgen komt het Overlegcomité vervroegd samen en wordt er overwogen om over te schakelen op Plan B. Dat plan houdt zes verstrengingen in.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trekt, net als de virologen, aan de alarmbel. Om de stijgende coronacijfers in te dammen, moeten we ingrijpen. “Dit kan zo niet verder. Als we de scholen na de paasvakantie helemaal willen heropenen, en als we de horeca op 1 mei weer de deuren willen laten openen, moeten we nu echt maatregelen nemen”, vertelde hij vanmiddag in VTM Nieuws.

Meer speelruimte voor virus

Ook viroloog Steven Van Gucht ziet geen andere mogelijkheid meer. “We zullen morgen vermoedelijk een stijging van veertig procent op weekbasis in het aantal besmettingen noteren. Dat is vergelijkbaar met de stijgingen die we zagen bij het begin van de tweede golf. Het is belangrijk dat we die tendens stoppen, en de cijfers weer onder controle krijgen. De meer besmettelijke Britse variant – nu al goed voor meer dan 70 procent van alle nieuwe besmettingen – is een deel van de verklaring, maar we moeten eerlijk zijn: we weten ook dat het gedrag van de mensen sinds de versoepelingen van begin maart is veranderd. Mensen zoeken elkaar weer meer op, en dat geeft ook het virus meer speelruimte”, lezen we in Het Nieuwsblad.

Plan B

Daarom komt het Overlegcomité morgen, vrijdag, al samen in plaats van op de geplande vrijdag 26 maart. De experten van de Risk Assessment Group hebben de regering aanbevolen om over te schakelen op Plan B, een strategie die eerder uitgetekend werd met het doel te overwegen in geval van slechtere cijfers dan verwacht.

De volgende verstrengingen komen daarin onder meer aan bod:

sluiten van niet-essentiële winkels op drukke plaatsen

verstrenging van de avondklok over het hele grondgebied

een week extra afstandsonderwijs na de paasvakantie

mondmaskerplicht vanaf 10 jaar in scholen

invoeren van een teststrategie voor kinderen

uitbreiden van gebruik van FFP2-maskers in gezondheidszorg en kwetsbare groepen

Niet noodzakelijk alle verstrengingen

Hoewel er naar alle waarschijnlijkheid enkele verstrengingen uit Plan B doorgevoerd zullen worden, hoeven het daarom niet alle verstrengingen te zijn. Het gaat immers slechts om aanbevelingen waarover de politici het laatste woord hebben. “Er moet natuurlijk bekeken worden of er wel een draagvlak voor die maatregelen bestaat. We hoeven niet alles in te voeren, maar het staat vast dat we iéts moeten doen, we kunnen dit niet zomaar op zijn beloop laten. Die les hebben we geleerd: als we iets doen, moeten we het best vroeg genoeg doen. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om die trend te breken. En dan zouden we op termijn nog veel strenger moeten optreden”, besluit Van Gucht.