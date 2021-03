De Croo roept Overlegcomité vervroegd bijeen

Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept het Overlegcomité deze namiddag vervroegd bijeen om de coronasituatie te analyseren. Het wordt een digitale vergadering «om de situatie in detail te analyseren op basis van de laatste cijfers», valt te horen.

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames gaat al enkele dagen fors omhoog. In de entourage van de premier viel woensdag al te horen dat het Overlegcomité van volgende week vrijdag mogelijk zou worden vervroegd. De cijfers zetten een aantal versoepelingen die voor april zijn aangekondigd, zoals de heropening van de pretparken, mogelijk op de helling.

In detail analyseren

De premier (foto) heeft nu beslist om vandaag een digitaal Overlegcomité te organiseren, laat zijn woordvoerder weten. Dat zal dus via videoverbinding gebeuren, vanaf 15 uur. Bedoeling is om de situatie «in detail te analyseren op basis van de laatste cijfers», valt te horen. Mogelijk blijft het fysieke Overlegcomité van volgende week wel behouden. Dat wordt vandaag beslist.

De Risk Assessment Group heeft intussen aan de overheid gevraagd om plan B te activeren. Dat zei viroloog Steven Van Gucht aan VTM Nieuws. Plan B omvat een aantal verstrengingen, die de stijgende coronacurves een halt moeten toeroepen.

Vergelijkbaar met tweede golf

De coronacijfers stijgen opnieuw, een trend die zich nu al enkele dagen aftekent. In de week van 8 tot en met 14 maart kwamen er per dag gemiddeld 3.052 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Het gaat om een toename met 29% in vergelijking met de week ervoor. Ook de ziekenhuisopnames nemen nog steeds fors toe. Vanaf 11 tot en met 17 maart ging het dagelijks om gemiddeld 175,4 opnames (+16%). Op het moment van schrijven werden 2.121 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis, van wie 534 op intensieve zorgen.

Volgens Steven Van Gucht stevenen we vandaag af op een toename van 40% op weekbasis qua besmettingen. «Dat is vergelijkbaar met de stijgingen die we hebben gezien aan het begin van de tweede golf», aldus de viroloog. «Het is dus heel belangrijk dat we die tendens stoppen en dat we de cijfers opnieuw onder controle krijgen.»