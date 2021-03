Billie Eilish ondergaat een ware transformatie (foto)

Billie Eilish heeft haar groen met zwarte coupe omgewisseld voor een blonde. Dat maakte de superster bekend via een grappige video op Instagram. Eilish verscheen afgelopen weekend tijdens de Grammy’s nog met haar groene lokken, maar dat ‘tijdperk’ is dus nu voorbij

De afgelopen week leefden Billie Eilishfans in onzekerheid: is dat blonde haar dat ze zagen op foto’s nu echt of niet? Wellicht hadden ze al een vermoeden, want Eilish liet in december al iets weten tijdens een Instagram Live. “Ik verander mijn haar nadat de documentaire, ‘The World’s A Little Blurry’ , uitkomt”, zei ze. “Het zal het einde van een tijdperk zijn. Ik ga jullie een nieuw tijdperk geven.”

De blonde coupe van de zangeres is breaking news. Ze brak met haar Instagrampost een groot record: in zes minuten had ze al een miljoen likes. Dat gebeurde nooit eerder zo snel. Selena Gomez deed namelijk zeven minuten over dezelfde hoeveelheid likes.

Heftige transformatie

De zangeres is niet vies van opvallende haartransformaties. In de afgelopen jaren kleurde ze haar haar zilver, paars, zwart en verschillende tinten blauw. Sinds 2019 stond ze bekend om haar gifgroene met zwarte look. De transformatie naar blond bleek niet de makkelijkste te zijn. Het duurde zes weken om de zwarte kleur uit Billie’s haren te krijgen, zonder dat het helemaal kapot ging. “Ze moest ook een streng haarverzorgingsregime volgen”, schreef Eilish’ haarstylist op Instagram. In de volgende video zie je een deel van het proces.