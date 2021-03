BBC kondigt eigen #FreeBritney-docu aan na succes van ‘Framing Britney Spears’

Na het succes van de FX/Hulu-documentaire ‘Framing Britney Spears’ heeft de Britse openbare omroep BBC een nieuwe docu aangekondigd over het Amerikaanse popidool en het bewindvoerderschap van diens vader.

De BBC heeft groen licht gegeven voor ‘Britney’ (werktitel), een docu die de BAFTA-winnende journalist Mobeen Azhar volgt terwijl die van het stadje waar Spears opgroeide (Kentwood, Louisiana) naar Los Angeles trekt. Op zijn reis praat hij met de drijvende krachten achter de #FreeBritney-beweging. Hij woont ook een hoorzitting bij over de zaak en ontmoet mensen die dichtbij Spears staan.

“Ik trok naar LA in de zoektocht naar de waarheid over hoe Britney Spears, één van de grootste popsterren op deze planeet, in een bewindvoerderschap is beland”, aldus Azhar. “Ik kwam terecht in een wereld van advocaten, superfans en paparazzi. Ik heb ook mensen ontmoet die op de eerste rij zaten in Britneys leven. De film handelt over de #FreeBritney-beweging en stelt de industrie, het fandom en de wetten die bewindvoerderschap faciliteren, in vraag.”

De docu zal uitgezonden worden op BBC Two. Een releasedatum is nog niet bekend.

Bang van haar vader

In ‘Framing Britney Spears’ doen verschillende mensen een boekje open over de situatie van de zangeres, waaronder een goede vriendin van de familie, een advocaat die werkzaam is in de zaak rondom het curatorschap en een marketingmanager van de platenmaatschappij die oorspronkelijk het imago van Britney heeft bedacht.

In 2007 had Britney Spears een zenuwinzinking, waardoor haar vader Jamie Spears het volledige zeggenschap kreeg over zowel het privé- als het zakelijk leven van zijn dochter. Vorig jaar gaf Britney Spears in de rechtbank aan dat het genoeg geweest is en dat ze “bang” is van haar vader. Ze wil niet af van het bewindvoerderschap, maar wel van haar vader als bewindvoerder.