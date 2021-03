Vrouw van Sean Dhondt onthult of ze bij hem wil blijven na hetze rond naaktbeelden

Allison Scott, de vrouw van Sean Dhondt, kreeg in ‘Kat Zonder Grenzen’ de vraag of ze nog bij Sean wil blijven na de ‘Eveline’-hetze.

Begin september kwam Sean Dhondt (37) in een mediastorm terecht nadat naaktbeelden van onder meer hem de ronde deden op sociale media. Achteraf werd duidelijk dat hij in de val gelokt werd door ene ‘Eveline’.

Apart slapen

In ‘Kat Zonder Grenzen’ vertelde Allison Scott (31) welke impact het hele gebeuren op haar en hun relatie heeft gehad. Ze geeft toe dat ze tot op heden onder hetzelfde dak wonen, maar wel apart slapen. “We hebben twee kamers boven, dus we slapen in aparte kamers. Hij is heel leuk en hij is mijn beste vriend. We maken nog steeds plezier. We kijken naar films en luisteren samen naar muziek. We hebben Halloween gevierd. Dat is leuk en oké, maar het verandert niets aan al wat er gebeurd is. We hebben elk wat tijd apart nodig. We moeten aan onszelf werken. We kunnen dat niet doen als we zo dicht op elkaar leven”, klinkt het.

Geen behoefte aan wraak

Ze benadrukt dat ze Sean, waarmee ze tien jaar getrouwd is, nog steeds erg graag heeft. “We zijn dan ook al lang samen. Ik ben nu 31 en ik ken hem al 11 jaar. Dat is een derde van mijn leven. Ik zal nooit vreselijke dingen over hem zeggen, ook al heeft hij me dat aangedaan. Ik heb niet de behoefte om wraak op hem te nemen. Ondanks alles is hij geen slecht persoon”, legt ze uit.

Veranderen

Op de vraag of ze bij Sean wil blijven, antwoordt Allison het volgende. “Ik weet het niet. We hebben het er onlangs nog over gehad. Als we zouden beslissen dat we gaan proberen om eruit te raken, vandaag, en dat we in hetzelfde huis zouden wonen, dan zou dat gewoon niet lukken. We moeten allebei groeien als persoon, en hij zeker. Hij moet veranderen, ook de manier waarop hij denkt. Ik moet mezelf terugvinden en er bovenop komen. Hij kan dat niet voor mij doen en ik niet voor hem”, luidt het.

Volgens haar wil Sean heel graag met haar een koppel blijven. “Ja, zeker. Hij wil er nog steeds iets van maken. Ik snap dat ook wel, maar ik weet niet wat de toekomst zal geven”, besluit ze.

Het volledige interview met Allison Scott kan je HIER bekijken.

‘Kat Zonder Grenzen’ is elke woensdag om 21.30u te bekijken op Play4.