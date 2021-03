Nog eens 5 strakke iPhone-gadgets die je absoluut moet hebben!

Smartphones en zeker iPhones blijven in het algemeen lekker duur. Maar wat als je bijvoorbeeld een iPhone 8 of iPhone SE 2020 voor een scherpe prijs zou kunnen aanschaffen? Dan hou je wat geld over om nog wat leuke gadgets erbij te kopen. De iPhone 8 is al een paar jaar oud, maar de gadget wereld heeft niet stil gestaan. In dit artikel gaan we graag in op enkele leuke gadgets en ook hoe jij voor een scherpe prijs aan een iPhone 8 kunt komen.

1. Achter slot en grendel

Deze gadget is misschien een beetje tegenstrijdig, maar je moet toch op een manier weer leren socializen. Het continue thuis zitten is leuk en waarschijnlijk is de tijd dat je op scherm kijkt flink toegenomen, maar wanneer het mogelijk is zul je je toch wel weer onder de mensen bevinden. Of neem je genoegen met die standaard avondjes van vroeger waarbij je met een groepje afspraak en iedereen uiteindelijk toch op zijn telefoon zat? Daarom lijkt ons dit een geweldige gadget! Lekker bijkletsen? Prima, eerst je telefoon buiten bereik leggen en opsluiten en dan er een mooie avond van maken. Deze gevangenis heeft plaats voor 6 telefoons van verschillende formaten. Zo kun je hier gemakkelijk een iPhone 8, iPhone X of iPhone 12 Max in kwijt. Je moet hem wel zelf in elkaar zetten.

2. Voorbereiding voor die hittegolven

Het weer mag op dit moment niet zo vrolijk zijn met al dat regen, we weten allemaal dat de zomer eraan zit te komen. En we 1 ding geleerd hebben van de afgelopen jaren dan hebben we deze zomer ook weer een flink aantal hittegolven die we moeten doorstaan. Daarom een ventilator die je gemakkelijk via de oplaadpoort verbindt aan je iPhone. Simpel, effectief en beter dan niets. Het is wel goed om te melden dat deze ventilator werkt op de batterij van je telefoon, zorg er dus voor dat je telefoon goed opgeladen is.

3. Nooit meer vermoeide handen

Je kent het zelf wel. Continue met je arm omhoog als je aan het bellen bent of een film probeert te kijken. Dat probleem is verleden tijd met deze houder voor je iPhone. Deze hang je namelijk gemakkelijk om je nek heen en houdt je iPhone dus altijd op ooghoogte. Deze houder is ook zeer flexibel en gemakkelijk te veranderen in bijvoorbeeld een selfiestick. Niet alleen goed voor je handen maar ook nog eens multifunctioneel.

4. Film kijken in stijl

Je kunt je telefoon in een doos leggen en er op die manier een projector van maken, maar je kunt er ook voor kiezen om met de tijd mee te gaan. Dit kan met deze miniprojector waarmee je gemakkelijk je serie of film naar de project streamen. Door het compact ontwerp neem je hem overal mee naartoe en met de ingebouwde speaker maak je van iedere kamer een minibioscoop.

5. Naast AR kun je ook genieten van VR

Het is alweer even geleden dat Google met de Google Cardboard kwam, maar deze gadget is nog altijd zeer leuk om in huis te hebben. In de jaren dat Google Cardboard is uitgebracht zijn er veel verschillende games en ervaringen toegevoegd aan deze VR-ervaring. Zo kun je aanwezig zijn bij een live concert van Paul McCartney, naar de sterrenhemel kijken, maar ook een horror spel spelen of leren vliegen in een vliegtuig en nog veel meer! De mogelijkheden zijn eindeloos en als we voorlopig toch nog even thuis moeten blijven kunnen we op deze manier toch nog even het huis uit, al is het dan maar virtueel.

Kies bewust en ga voor refurbished

Nu we de gadgets gehad hebben kan ik je vertellen hoe jij voor een scherpe prijs aan een iPhone 8 kunt komen. Namelijk door deze refurbished aan te schaffen. Een iPhone 8 heb je namelijk al voor € 210! Als je dat vergelijkt met een iPhone 11 of 12 dan kun je gemakkelijk de iPhone 8 twee keer kopen en voor de gein ook nog eens alle gadgets op deze lijst erbij kopen. Als je dan ook nog eens gebruikt maakt van een website zoals refurbished.be dan kun ook nog eens het aanbod van verschillende leveranciers vergelijken, en je krijgt hier ook nog eens 3 jaar garantie bij je aankoop. Zoveel garantie zit er nog niet eens op de gadgets die we genoemd hebben in deze lijst.